Mersin Sinema Ofisinin desteğiyle hayata geçirilen 'Pivot' filmi, uluslararası projeleri kente çekmeye devam ederken, Mersin'i sinema dünyasında cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Mersin Sinema Ofisinin (MSO), film projelerine desteği devam ediyor. Kentte sinema dünyasına kapıları açan MSO, yönetmenliğini Melisa Önel'in üstlendiği 'Pivot' filminin çalışmalarına da destek olarak, projenin Mersin'de hayata geçmesine katkı sağlıyor.

Kentte gerçekleştirilecek projeler için lokasyon, kaynak ve oluşturucu çözümler bulan MSO, yapımcılar için izin, şehir hizmetleri ve lojistik destek dahil olmak üzere tüm prodüksiyon ihtiyaçları için bir irtibat noktası haline geliyor. Kentteki kültür sanat dünyasına yapılan katkıların önemine her daim vurgu yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde kurulan MSO, ulusal ve uluslararası sinemacılıkta Mersin'i cazibe noktası haline getirmek için çalışmalarını sürdürürken, aynı zamanda kentin turizm ve ekonomisine de katkı sağlıyor. Ofisin koordinatörlüğünü yürüttüğü son proje olan Yunanistan ortak yapımı 'Pivot' filmi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nden de prodüksiyon desteği alıyor.

Mersin'in kapıları bir kez daha uluslararası sinemacılığa MSO ile açılacak

Yönetmen Melisa Önel, Senarist Feride Çiçekoğlu ve Yapımcı Alara Hamamcıoğlu'nu bir araya getiren 'Pivot' filmi, kadın karakter odaklı, güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor. Başrollerini Öykü Karayel, Aysel Yıldırım ve Esma Yılmaz'ın paylaştığı filmde, 3 kadının hayatlarının kesişme noktaları konu ediliyor. Filmin sadece Avrupa'da değil, Asya'da da görünür olması için çalışmalar devam ederken, MSO'nun katkılarıyla Mersin'in çehresi de uluslararası arenada gün yüzüne çıkıyor. Kentin kültürel ve sanatsal alanda tanıtılmasına büyük katkılar sağlayacak filmin, Berlinale, Sundance, Venedik, Tokyo ve Cannes gibi prestijli film festivallerinde gösterilmesi de hedefleniyor. Tayvan'da 'Geleceğin Sinemacıları - Sinemada Kadın Perspektifleri' ödülünü almaya hak kazanan filmin tamamı Mersin'de çekilecek. Çekimlerin tamamlanmasının ardından, Mersin'in kapıları bir kez daha uluslararası sinemacılığa açılmış olacak.

'Sinema, bir kentin uluslararası alanda tanınırlığına katkı sunuyor'

Mersin Sinema Ofisinin kuruluş amaçlarından en önemlisinin, kentin tanınırlığına katkı sunmak olduğunu belirten MSO Proje Koordinatörü Arzu Görgülü, aynı zamanda istihdam imkanları da oluşturduklarının altını çizdi. Uluslararası projelerin kent için önemine değinen Görgülü, 'Kentin uluslararası alanda tanıtımının sağlanması için, beyazperde üzerinde görünürlüğünün oluşturulmasına ve uluslararası festivallerde Mersin'in olmasına vesile olmak bizim için mutluluk verici. Ağırlıklı olarak projelere destek olan Mersin Sinema Ofisi, 2,5 yıl içerisinde 23 başvuru aldı. Desteklediğimiz 9 projenin 4'ünü tamamladık ve destek kararı çıkan 4 projemiz için de post prodüksiyon sürecine mayıs ayında giriyoruz' dedi.

'Pivot' filmi için de çalışmaların hızla sürdüğünü dile getiren Görgülü, film ekibinin Mersin'de çalışıyor olmaktan memnuniyet duyduklarını da ifade etti.