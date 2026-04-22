Mersin Büyükşehir Belediyesi, Anamur'da düzenlediği törenle üreticilere binlerce avokado fidanı ve bitki besleme ürünü desteği sağlayarak tarımsal üretimi artırmayı ve çiftçinin kazancını güçlendirmeyi hedefliyor.

Tarımsal kalkınmanın önünü daha da açmak için çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'tan Anamur'a, Çamlıyayla'dan Toroslara, üreten herkesin yanında olmayı sürdürüyor. Fide, fidan, küçükbaş, büyükbaş, arı, yem, gübre, makine ve ekipman destekleriyle üretimin her aşamasında çiftçinin yanında olan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, üreticilerin takdirini topluyor.

Son olarak Anamur'da 'Avokado Fidanı ve Bitki Besleme Ürünü Dağıtım Töreni' düzenleyen ekipler, 39 mahallede 153 üreticiye 4 bin 447 adet avokado fidanı ve bitkisel verimi artırmak için 383 üreticiye toplam bin 915 kilogram bitki besleme ürünü dağıttı. Yapılan törenle birlikte, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in göreve geldiği 2019'dan bu yana, Anamur'da üreticilere toplamda 15 bin 666 adet avokado fidanı dağıtılmış oldu.

Programda konuşan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, Mersin'de tarımın planlı, programlı ve verimli olması adına, 2019 yılından itibaren hız kesmeden çalıştıklarını belirtti. Şahutoğlu, bölgelerin ihtiyacına yönelik çalışmaları, üreticilerin eşliğinde yürüttüklerini dile getirdi. Anamur, Aydıncık ve Bozyazı özelinde tropikal ürünler için destekte bulunduklarını kaydeden Şahutoğlu, '153 üreticimize 4 bin 447 adet avokado fidanı dağıttık. Böylece Anamur'da 2019 yılından bu yana, 15 bin 666 adet avokado fidanı dağıtmış olduk. Bu da yaklaşık 500 dönümün üzerinde bir alanı, avokado bahçesi haline getirmişiz demektir' ifadelerini kullandı.

'Emeğin ve alın terinin daha güçlü hale gelmesini istiyoruz'

Ürünlerin daha verimli olması ve avokado yetiştiriciliğinde yaşanan problemleri gidermek adına bitki besleme ürünü desteği de verdiklerini sözlerine ekleyen Şahutoğlu, amaçlarının, ürünleri katma değerli hale getirmek ve üreticilerin kazancını artırmak olduğunu vurguladı. Üreticilere, tarımsal desteklerin yanı sıra hayvancılık alanında da hayata geçirdikleri projelerle katkı sunduklarını dile getiren Şahutoğlu, bu projelerin de kendi içinde verimli bir döngü oluşturduğunu söyledi. Yetiştiricilere verilen canlı hayvan desteğini örneklendiren Şahutoğlu, 'Her yıl 60 yetiştiriciye dağıttığımız 25 hayvanı, daha önceki yıllarda dağıtmış olduğumuz yetiştiricilerden tedarik ediyoruz. Böylece Büyükşehir Belediyesinin kasasından bir kuruş çıkmadan, proje kendi kendini döndürüyor' dedi.