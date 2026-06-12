Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, tarihi kent merkezinde hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeler öncesinde saha incelemesi gerçekleştirdi. Tarihi dokunun korunması, kamusal alanların daha düzenli ve erişilebilir hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda esnaf ve vatandaşların talepleri de dinlendi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve ilgili daire müdürleriyle birlikte Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı içerisinde yer alan tarihi ve kamusal alanlarda saha incelemesinde bulundu. Çalışma kapsamında Danyal Peygamber Makamı çevresi, Ulu Cami ve Kırkkaşık Bedesteni çevresi, Tarihi Ticaret Merkezi, Demokrasi Meydanı ve St. Paul Meydanı'nda incelemeler gerçekleştirildi.

Bölgedeki işletmeler tarafından kullanılan kamusal alanlar ve buradaki masa, sandalye düzeni yerinde değerlendirilirken, yaya ve araç güvenliği, erişilebilirlik, tarihi dokunun korunması ve kent estetiği açısından mevcut durum ele alındı. Yapılacak planlamalar kapsamında dış cephe düzenlemeleri, gölgelik sistemleri ve meydan kullanımına ilişkin uygulamalar da değerlendirmeye alındı.

Saha çalışması sırasında esnaf ve vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunularak talep ve öneriler dinlendi. Düzenlemelerin ilgili paydaşlarla istişare içerisinde, karşılıklı anlayış ve uzlaşı temelinde yürütülmesi yönünde değerlendirmelerde bulunuldu.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, yapılacak düzenlemelerin herhangi bir baskı anlayışıyla değil, esnafla diyalog içerisinde ve ortak akılla yürütüleceğini belirterek, 'Kamusal alanları düzenlerken esnafımızı yok sayan bir anlayış içerisinde olmayacağız. Kentimizin tarihi dokusunu koruyarak, hem vatandaşlarımızın ortak kullanım hakkını gözeten hem de esnafımızın faaliyetlerini sürdürülebilir şekilde yürütmesine imkan sağlayan bir düzen oluşturmak istiyoruz. Bu kent, esnafıyla, iş insanıyla, öğretmeniyle, emeklisiyle, genciyle ve yaşlısıyla birlikte kazanacak. Bunu ortak akıl ve uzlaşı ile başaracağız' dedi.

Başkan Boltaç, tarihi kent merkezinde uygulanacak düzenlemelerin belirlenen program doğrultusunda etap etap hayata geçirileceğini, yapılacak çalışmaların Tarsus'un turizm potansiyeline ve kent estetiğine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Saha incelemesi sırasında, kentte çekimleri başlayan Mercan Köşk dizisinin oyuncusu Kubilay Aka ve yapımcısı Yamaç Okur ile de karşılaşıldı. Başkan Boltaç ve meclis üyeleri kısa bir sohbet gerçekleştirdi.