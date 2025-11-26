Mersin Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım kapsamında düzenlediği yürüyüş ve bilgilendirme programlarıyla kadınlara yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalığı artırmak ve kadınların yanında olduğunu göstermek amacıyla geniş katılımlı etkinlikler gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında bir dizi farkındalık programı düzenledi. Programlar, kadın dernekleri, STK'lar ve çok sayıda kadının ellerinde pankartlarla katıldığı yürüyüş ile başladı. Etkinlik ve Sanat Merkezi önünden başlayan ve Büyükşehir Belediyesi Nikah ve Etkinlik Salonunda sona eren yürüyüşte yağmurlu havaya rağmen bir araya gelen kadınlar, şiddete karşı dayanışma örneği sergiledi. Katılımcılar; kadına yönelik şiddetle mücadelenin rengi olan 'turuncu' renk fularlar, kıyafetler giyerek ve yürüyüş boyunca birleşerek taşıdıkları turuncu örtüyle sahili turuncuya boyadı.

Kadınlar, alanında uzman isimler tarafından, şiddetin birçok türüne karşı bilgilendirildi

Yürüyüşün ardından Etkinlik ve Nikah Salonunda, alanında uzman isimlerin katılımıyla bilgilendirici sunum ve söyleşiler gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezinde görev yapan Klinik Psikolog İrem Öz, kadına yönelik şiddetin psikolojik etkilerini anlatarak, şiddetin kadınların ruh sağlığında bıraktığı travmatik izlere dikkat çekti. Avukat Berna Bozdağ dijital şiddetin hukuki sürecini aktarırken, sosyal medya üzerinden yapılan tehdit, taciz, özel görüntülerin izinsiz paylaşımı, ısrarlı takip gibi eylemlerin Türk Ceza Kanunu'ndaki karşılıklarını açıklayarak, hangi davranışların doğrudan suç teşkil ettiğini katılımcılarla paylaştı.

Toplum Destek Merkezi Uzmanı Fehmiye Özkan, kadınların acil durumlarda hızlı ve güvenli şekilde destek alabilmesini sağlayan KADES uygulamasının kullanımını anlattı. Programın bir diğer konuşmacısı olan Siber Güvenlik Uzmanı Murat Çam ise siber suçlarla mücadele konusunda önemli bilgiler verdi. Çam, dijital dünyada maruz kalınan tehditler, kişisel verilerin korunması, dolandırıcılık yöntemleri ve güvenli internet kullanımı üzerine uyarılarda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi stantlarında kadın dayanışması vardı

Gün boyunca Galatasaray Meydanında Büyükşehir Belediyesinin kurduğu stantlarda ise kadın dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının tanıtımları yer aldı, vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Mersin Kent Konseyi Otantik Ritim Grubu ve Bisikletli Kadınlar Amatör Ritim Grubu ise verdikleri konserlerle etkinliğe renk ve hareket kattı.

'Amacımız, kadına şiddetin yok olması ve daha kaliteli bir hayat'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, 'Kadına Şiddete Hayır' yürüyüşünde, hava muhalefetine rağmen çok kalabalık bir toplulukla hareket ettiklerini ifade ederek, 'Tüm derneklerin, birlikte çalıştığımız tüm STK'ların katılımı oldu. Hep birlikte, el ele kadın mücadelesinde birlikte hareket ediyoruz. Her yıl, bir önceki yıldan çok daha güzel veriler elde ediyoruz. Birlikte çalışmamızın sonuçları çok güzel oluyor. Umarım bu etkinlikler farkındalıkları da artırır. Diğer kurumlarla yaptığımız eğitici çalışmalarla birlikte, umarım kadına şiddetin azalması ve tamamen yok olmasında büyük başarılar elde edebiliriz. Amacımız kadına her türlü şiddetin yok olması, daha kaliteli bir hayat yaşamamız' dedi.

Yürüyüşün ardından Etkinlik ve Nikah Salonunda programın devam ettiğini anlatan Dokucu, 'Burada söyleşilerimiz oldu. Ele alınan konular daha çok güvenlik üzerineydi. Şiddet konusunda kendimizi nasıl koruyacağımız üzerine söyleşilerimiz oldu. Ardından da kadın gruplarının verdiği konserlerle programlarımız bitti' diye konuştu.