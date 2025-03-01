Mersin Erdemli’de kadın davulcular, vatandaşları ilk sahura manilerle uyandırdı.

Erdemli Belediyesinin öncülüğünde Kadın Mehteran grubunda yer alan gönüllü kadınlar, her yıl olduğu gibi bu sene de Ramazan ayına Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından verilen eğitimle hazırlandı. Son provalarını yapan kadınlar, vatandaşları davul eşliğinde maniler söyleyerek sahura kaldırdı. 4 yıldır düzenli olarak vatandaşları merkez mahallelerde sahura kaldıran kadın davulculara zabıta ekipleri de eşlik etti. Kadın davulculardan Şebnem Özçelik " Yemeğimizi de yaparız, davulumuzu da çalarız" diyerek herkesin Ramazan ayını tebrik etti.

Anne ve kızı birlikte davul çalıyor

Kızıyla birlikte bu yıl da davul çalan Hatun Kırcılı,"Erdemli Belediyesi’nin kadın mehteran takımındayız, gündüz provamızı yaptık, şimdi de vatandaşlarımız sahura kaldırıyoruz. Çok mutluyuz, gönüllü olarak bu işi yaptığımız için de çok huzurluyuz" diye konuştu.

Annesiyle birlikte davul çalan 19 yaşındaki Melisa Kırcılı da, annesiyle birlikte bu yılda vatandaşları sahura kaldırdıklarını ve çok mutlu olduğunu söyledi.

"Gönüllü olarak davul çalıyor, vatandaşlarımızı kaldırıyoruz"

Ramazan ayına kavuştukları için çok huzurlu olduklarını aktaran Müslüme Coşar da," Kadınlar olarak bizde bu sevaba ortak olalım diye gönüllü olarak davul çalıyor vatandaşlarımızı sahura kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gönüllü olarak davul çalanlardan Zübeyde Kelle ise, böyle önemli bir göreve kendilerinin layık görülmesinden duyduğu memnuniyeti anlattı.

Kadınların destekçisi olan Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ise "Tabi kadınlarımız da hayatın her alanında varlar. Sahurda sahadalar. Erdemli Belediyesi olarak Ramazan’a kadınlarımızla birlikte hazırız’’ diye konuştu.