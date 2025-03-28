Mersin Büyükşehir Belediyesince, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların ve öğrencilerin rahat bir nefes alması için 2024-2025 öğrenim yardımının 4. taksiti ile ’Halk Kart’ın mart ayı tutarlarının hesaplara yatırıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ailesi Mersin’de ikamet eden ve üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerini kazanan öğrencilerin ilk yıl yararlandığı öğrenim yardımı kapsamında, 2 yıllık bölümlerde okuyan 3 bin 632 öğrenciye, 4 yıllık bölümlerde okuyan 5 bin 941 öğrenciye, 5 yıllık bölümlerde okuyan 285 öğrenciye ve 6 yıllık bölümlerde okuyan 430 öğrenciye olmak üzere toplamda 10 bin 288 öğrencinin hesabına 18 milyon 434 bin 950 TL yatırıldı.

Halk Kart’tan mart ayında 7 bin 681 vatandaş yararlandı

Dar gelirli vatandaşların cebini rahatlatan ’Halk Kart’ın da mart ayı tutarları hesaplara yatırıldı. Anlaşmalı yerel market ve bakkallardan temel ihtiyaç ve gıda maddelerinin alınması için kullanılabilen, hem esnafa hem de vatandaşların aile bütçesine katkı sağlayan Halk Kart uygulamasından, mart ayında toplam 7 bin 681 kişi yararlandı. Mart ayı tutarları kapsamında 4 bin 434 kişinin hesabına 750 TL, 3 bin 247 kişinin hesabına ise 1250 TL olmak üzere toplamda 7 bin 681 vatandaşın hesabına 7 milyon 384 bin 250 TL yatırıldı.