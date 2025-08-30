Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından vatandaş ve esnafın cebini rahatlatan ‘Halk Kart’ın Ağustos ayı tutarlarının hesaplara yatırıldığı bildirildi.

Vatandaş ve esnafın zor zamanlarında yanlarında olmaya devam ettiği bildirilen Büyükşehir Belediyesinin, ’Halk Kart’ın Ağustos ayı ödemelerini gerçekleştirdi. Ağustos ayında toplam 7 bin 192 kişi Halk Kart’tan faydalandı.

Bu kapsamda 3 bin 918 kişinin hesabına 750 lira, 3 bin 274 kişinin hesabına ise 1250 lira yatırıldı. Böylece Ağustos ayında ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına toplam 7 milyon 31 bin lira aktarıldığı bildirildi.