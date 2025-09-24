Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Toroslar ilçesinde bulunan Soğuksu Caddesini yenileyerek trafiğe açtı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamak amacıyla kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde ve 13 ilçede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bozulma tespit edilen yolları yenileyen ekipler, yapılan çalışmaları kısa sürede tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunuyor.

Toroslar ilçesi Demirtaş ve Alsancak Mahallesi sınırında yer alan Soğuksu Caddesinde 900 metrelik alanda sıcak asfalt serimi yapan ekipler, öncelikle deforme olan asfaltı freze ile kaldırarak zemin iyileştirme işlemi gerçekleştirdi. Ardından asfalta hazır hale getirilen zeminde sıcak asfalt serimi tamamlandı.

Ekipler, aynı bölgede bulunan ve pazar sokağı olarak bilinen sokakta da 700 metre uzunluğundaki yolda sıcak asfalt serimini gerçekleştirdi. Son olarak toplam bin 600 metre uzunluğundaki yolun çizgileri çekilerek cadde trafiğe açıldı.

Kent genelinde yol kalitesini yükseltmeyi hedefleyen belediye ekipleri, asfaltlama ve iyileştirme çalışmalarına planlı ve kesintisiz şekilde devam edecek.