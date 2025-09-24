Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Toroslar ilçesi Yusuf Kılıç Mahallesi’nde hizmete sunulan ‘Toroslar Çocuk Kampüsü’, çocukların sosyal ve eğitsel gelişimlerine katkı sunmaya devam ediyor. Kampüs bünyesinde yer alan ‘Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi’, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim yaşatıyor.

Çocuklar, Mangala, Q-Bitz, Sudoku, Katamino, Reversi gibi birçok oyunla zamanlarını verimli değerlendirirken; strateji kurmayı, sabretmeyi, iş birliği yapmayı ve farklı bakış açıları geliştirmeyi öğreniyor. Atölyede sadece oyun değil, aynı zamanda düşünme biçimi kazandırıldığı vurgulanıyor.

Toroslar Spor Park ve Çocuk Kampüsü Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi öğretmeni Saniye Topuz, atölyede 30 farklı oyunla çocuklara farklı düşünme becerileri kazandırmaya çalıştıklarını belirterek, "Amacımız çocuklara düşünmeyi, iş birliği yapmayı öğretmek. Oyunlarda her hamle başka bir bakış açısı demek" dedi.

Atölyeye katılan çocuklardan Esila Kürkçü, "Burada günlerim çok güzel geçiyor. Daha önce böyle bir yere gitmemiştim. Çok güzel oyunlar oynuyoruz" derken, 11 yaşındaki Eymen Kürkçü ise "Burada zeka geliştirici oyunlar oynuyoruz ve zihnimiz açılıyor" ifadelerini kullandı.

Veliler de atölyeden son derece memnun olduklarını dile getirdi. Tuğba Kökçü, "Önceden Toroslar’da böyle bir atölyemiz yoktu. Evimize yakın olması büyük avantaj. Çocuklarımız çok aktif hale geldi" dedi. Anne Burçin Güler de "Çocuğum severek geliyor ve sürekli gelmek istiyor. Dikkat eksikliği için çok faydalı oldu. Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden aile olarak mutluyuz" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocukların zihinsel ve sosyal gelişimlerini destekleyen atölye çalışmalarıyla hem çocukları hem de aileleri memnun etmeye devam ediyor.