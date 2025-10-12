Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nü Toroslar ve Mezitli Çocuk Kampüslerinde düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutladı.

Kız çocuklarının sanatsal, kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan etkinliklerde el işi ve resim sergileri açıldı; koro, halk dansları ve drama gösterileri sahnelendi. Etkinliklere belediye yetkililerinin yanı sıra çok sayıda veli ve vatandaş katılırken, erkek öğrenciler de kız arkadaşlarına destek ve moral verdi.

"Her kız çocuğunun cesaretle yürüdüğü yolların destekçisi olacağız"

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Şube Müdürü Özay Öztürk, kız çocuklarının toplumda hak ettikleri yeri alabilmeleri için bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti. Öztürk, "Her kız çocuğunun sevgi, fırsat eşitliği, saygı ve eğitim hakkına sahip olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Her kız çocuğunun cesaretle yürüdüğü yolların destekçisi olacağız" dedi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi psikologlarından Nazlı Cemre Dursun ise "Kız çocuklarını önemsiyor ve onların farkındalıkları üzerine çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, tüm özel günlerde bu tür etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kız çocukları yeteneklerini sahneledi

Etkinliklerde çocuk kampüsleri öğrencileri, farklı atölyelerde hazırladıkları el işi ve resim çalışmalarını sergiledi; koro performansları, halk dansları ve drama gösterileriyle sahne aldı. ’Hayallerin cinsiyeti olmaz’ temalı drama gösterisi büyük beğeni topladı. Katılımcı çocuklardan Hazal Tilki, "Bugün kızlara özel bir gün. Çok eğlendim, ailelerimiz de çok beğendi" derken, Belinay Köse, "Dans atölyesine geliyorum, bugün zeybek oynadık. Bu bizim için özel bir gündü" ifadelerini kullandı.

Velilerden Başkan Seçer’e teşekkür

Etkinlikleri ilgiyle izleyen veliler, çocuk kampüslerinin çocukların gelişimine büyük katkı sağladığını belirtti. Veli Fatma Budak, "Bu etkinlik hem kız çocukları hem de tüm çocuklar için çok güzel oldu" dedi. Bir başka veli Tuğba Güler ise "Kızım robotik ve doğa atölyesine katılıyor, arkadaşlarıyla sosyalleşiyor. Dünya Kız Çocukları Günü bizim için çok anlamlı geçti. Böyle fırsatlar oluşturduğu için Başkanımız Vahap Seçer’e teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.