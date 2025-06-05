Mersin’de ‘Dünya Bisiklet Günü’ renkli etkinlikle kutlandı. Akdeniz sahilinde düzenlenen bisiklet turunda kadınlardan çocuklara çok sayıda vatandaş pedal çevirirken, keyifli ve hareketli bir gün yaşandı.

Mersin’de bisiklet kullanımını artırarak hem vatandaşların, hem de çevrenin sağlığını önceleyen Mersin Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla bisiklet severler, ‘3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde de Akdeniz sahilinde pedalları çevirdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, ’Dünya Bisiklet Günü’ndeki organizasyonunda bir araya gelen Mersinli bisiklet tutkunları, eşsiz sahil manzarasının tadını çıkarırken, bisiklet meraklıları da renkli bisiklet turunu izledi.

"Çevre ve sağlık sorunlarının çözümünde bisiklet bizim için çok önemli"

Bisiklet tutkunlarıyla her zaman bir araya geldiklerini söyleyen Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, "Etkinlikte belediyemizin yaptığı bisiklet yolunu kullandık, çok keyifliydi. Kadın özgürlüğünde, çevre ve sağlık sorunlarının çözümünde bisiklet bizim için çok önemli ve gerekli bir araç. Bunu değerlendirmek ve Mersin’de bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak istiyoruz. Çocukların okula, vatandaşlarımızın da işlerine giderken ulaşım aracı olarak bisiklet kullanmasını teşvik eden çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

Güvenli bisiklet kullanımı için eğitimlerin de olacağını belirten ve Büyükşehir Belediyesi bisiklet yollarını daha da uzatmak için çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Dokucu, "Bisiklet yollarının geniş bir ağ olarak artırılmasını istiyoruz. Kullanımının da yaygınlaşması gerekiyor. Bisiklet kullanıcı sayısının artması; trafik sıkışıklığına, çevre sorunlarına, iklim krizine çözüm olacak. Bisiklet ayrıca sosyalleşmek için de çok hesaplı bir araç. Hem kadınların hem çocukların sosyalleşmesinde bisikleti bir araç olarak görüyoruz. Vatandaşların bisiklet kullanımlarını artırarak, Mersin’i bisiklet şehri yapacağız" ifadelerine yer verdi.

Katılımcılar, tertemiz ve masmavi Akdeniz sahilinde pedalları çevirdi

Mersin’de bisiklet yollarının çok güzel olduğunu söyleyen Mersin Bisiklet Dostları Grubu (MERBİDOS) Kurucusu Hüsniye Tekin, "Bisiklet severlerin, herkesin bir araya gelmesi için gerçekten çok güzel bir gün. Kadın-erkek bütün bisiklet severler burada. Gelmek isteyen herkesi başka etkinliklere de bekliyoruz. Dünya Bisiklet Günümüz kutlu olsun" dedi.