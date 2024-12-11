Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, ’Dijital Ahilik’ projesinin lansmanı ve ’Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü’ imza töreninde "Çocuklarımıza meslek edindirelim ama o meslekte de en iyisi olması için gayret sarf edelim" dedi.

Mersin Valiliği himayesinde Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, mesleki eğitim ve iş dünyası arasındaki iş birliğini güçlendirmek, dijitalleşme ve ahilik değerlerini bir araya getirerek yenilikçi bir model sunma hedefiyle hazırlanan ’Dijital Ahilik’ (DAHİ Mersin) projesinin lansmanı ve ’Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü’ imza töreni, MTSO toplantı salonunda gerçekleşti.

Vali Pehlivan: "Çocuklarımızın, gelen nesillerin birer altın bileziği olsun"

Vali Pehlivan, toplantıda kalkınma ve gelişme yolunda en etkili politikanın, eğitim politikası olduğunu söyledi. "Bu kapsamda da mesleki eğitim politikası olmazsa olmazımız" diyen Pehlivan, şöyle devam etti:

"Bu yıl Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli yürürlüğe girdi. Beraberinde Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi yürürlüğe girdi. Biz de ilimizde bu iki önemli başlangıçtan esinlenerek, eğitim alanında yapılan ve planlanan geleceğe dönük ortaya konulan bakış açısı doğrultusunda, elbette ki geçmişteki tecrübelerden de faydalanarak ama daha profesyonel bir bakış açısıyla ve uygulamaya dayalı bir anlayışla bugün güzel bir başlangıç yapıyoruz. Meslek edinmek, bir altın bileziği kola takmak gibidir. Bunu ben bir adım daha öteye taşımak istiyorum. Malum altın çok kıymetli. Ama altının da ayarları var. Biz istiyoruz ki; gençlerimizin, çocuklarımızın, gelen nesillerin birer altın bileziği olsun. Ama bu altın bilezik en kalitelisi olsun, ayarı en yüksek olsun. Ne demektir bu? Çocuklarımıza meslek edindirelim ama o meslekte de en iyisi olması için gayret sarf edelim. O mesleğin en iyisi olsun. Bugün başlatacağımız protokolle başlangıcını yapacağımız proje ve çalışmaların da aslında ana gayelerinden birisi budur. Çocuklarımızın, öğrencilerimizin yeteneklerini tespit edelim, ortaya çıkartalım. Ama en iyi boyuta taşıyalım."

"Mesleki eğitim algısını pozitife döndürmek istiyoruz"

Projelerden birinin Mesleki ve Teknik Eğitim’de iş birliği, diğerinin ise Dijital Ahilik (DAHİ Mersin) olduğunu ifade eden Pehlivan, "Açılımı da çok büyük anlamlar, güzel anlamlar içeriyor ama kısaltılmış haliyle de DAHİ bir kelimeyi ifade ediyor, bir kavramı ifade ediyor, bir sıfatı ifade ediyor. Nedir bu? Olağanüstü, normal üstü yetenek, normal üstü zeka. Ahilikte işin ahlaki boyutunu, şuur boyutunu ifade ediyor. Dolayısıyla hem ahlaklı, kültürlü, bilgili hem de yetenekli, dijital çağı takip eden, teknolojiyi takip eden nesiller ve meslek mensupları, en iyisini yapan meslek mensupları yetiştirmek. Bir yandan öğrencilerimizi mesleki eğitim konusunda isteklendireceğiz, özendireceğiz. Onların en iyi şekilde yetişmesini sağlayacağız. Bununla birlikte onları yetiştiren öğretmenlerimiz büyük bir çaba içerisindeler. Onların da çağın getirdiği yeniliklerden çok daha fazla ve derinlemesine, detaylı bir şekilde haberdar olması, onların da günden güne kendilerini geliştirmesini sağlamayı hedefliyoruz. Bununla birlikte ailelerin bu konuya bakış açısını da gene güncellemek ve mesleki eğitim algısını; negatif olduğunu söylemiyorum ama pozitife döndürmek istiyoruz" diye konuştu.

MTSO Başkanı Çakır: "Gençlerimizi bir kaynak olarak değil, bir değer olarak görüyoruz"

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır da MTOSB ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği ve dayanışma ile bir yola çıktıklarını söyledi. ’İnsan kaynağı’ terimini kullanmayı sevmediklerini dile getiren Çakır, "Çünkü, biz insanımızı, özellikle gençlerimizi bir kaynak olarak değil, bir değer olarak görüyoruz. Çünkü kaynaklar kullanılır ve tüketilir. Oysa, değerler üretir, değerler bizleri yüceltir. Olaya bakışımız budur. İşte bu anlayışla, gençlerimizin beceri edinmeleri, ekonomide etkin ve nitelikli şekilde yer almaları, köklü ekonomi kültürümüzün temeli olan ahilik ahlakı ve etik değerlerle donanmış olmaları, sektörlerinde aranılan ve yaptıkları işlerle saygın birer kişi olmalarını hedefleyen bu girişim, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de samimi ve bilimsel kucaklamasıyla bir adım ileriye taşındı" dedi.

Projenin gelişim süreciyle ilgili bilgi veren Çakır, şöyle devam etti:

"İşin teorik kısmı bitti. Artık konuşmak istemiyoruz, sahada eylem görmek istiyoruz. Artık, kolları sıvayıp, hep birlikte Mersin için, Türkiye için, gençlerimiz ve geleceğimiz için uygulamaları görmek, çalıştayda aldığımız kararları uygulamak istiyoruz. Ve bunu bir protokole bağlayarak; işe bilimsel ve teknik anlamda görev ve sorumluluklarımızı bilerek, disiplinli şekilde, bakanlık politikalarımıza da uyumlu bir yöntemle başlamak istiyoruz. İşte ülkemizin milli yaklaşımına uygun bu yönteme de DAHİ Mersin diyoruz."

MTOSB Başkanı Tekli: "Her şeyin başlangıcı eğitimden geçiyor"

MTOSB Başkanı Sabri Tekli ise projeyi duyduğunda heyecanlandığını dile getirdi. Sanayicilerin teknolojiyi takip etmedikleri sürece yok olacaklarını belirten Tekli, mecburen çağın getirdiği yeni sistemlerle, dijitale dönüşümle fabrikalarını güncellediklerini ifade etti. Bunun yanında eğitimde de çocukların dijitale yönlendirilmesiyle ciddi bir ivme kazanılacağını belirten Tekli, "Çünkü birlikte eğitimle başlayacak bu iş. Bu eğitimi vermezsek sanayi bu konumda ne personel bulur, ne eleman bulur. Bir sürü Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kuruldu. Mersin’de özellikle eğitim had safhada ilerliyor ve gayet de güzel. Biz kendi bünyemizde 150 kontenjanla açtığımız MESEM’de 37 öğrenci eğitim görüyor. Daha bir ay önce açıldı. Bu dönemin başında açılsaydı tüm kontenjana öğrenci kaydı yapacaktık. Çünkü bu sene okulumuza 2 binin üzerinde müracaat gerçekleşti. Birçok çocuğumuz dışarıda kaldı" şeklinde konuştu.

Eğitim açısından yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Tekli, "Bugün savunma sanayisini düşünen bir organize sanayinin içinde yer alıyoruz. Hedefe koyduk, stratejik planlarımızın içinde ’savunma sanayinde ne üretiriz’ diye düşünürken; çocuklarımızın, gençlerin eğitimi çok önemli. Her şeyin başı, her şeyin başlangıcı eğitimden geçiyor. Onun için çok önemsiyorum" dedi.

DAHİ Mersin projesi

Gerçekleştirdikleri çalışmaları anlatan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da ’DAHİ Mersin’ projesi hakkında bilgi verdi. DAHİ Mersin projesiyle, mesleki eğitim ve iş dünyası arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi, dijitalleşme ve ahilik değerlerini bir araya getirerek yenilikçi bir model sunmayı hedeflediklerini dile getiren Durmuş, "DAHİ kapsamında, mesleki eğitim süreçlerini dijital platformlara taşıyarak verimliliği artırmayı, süreçlerin daha sistematik bir şekilde yönetilmesini sağlamayı hedefliyoruz. Bunları yaparken de geleneksel ahilik kültürünün etik ve mesleki değerlerini modern girişimcilik anlayışıyla birleştirmeyi sağlayacağız. Hızla küreselleşen ve dijitalleşen dünyada evlatlarımızın çağı yakalamasını ve dijitalleşirken de ahilik kültürümüz kök değerlerine bağlı kalarak köklerimizden aldığımız güç ve enerjiyle milli ve manevi değerlerimizin ışığında geleceği inşa etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz ile MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol’un da konuşma yaptığı etkinlikte, MTSO Mesleki Eğitim Koordinatörü Kamil Toksoy da sunum yaptı.

Konuşmaların ardından Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı.