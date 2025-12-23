Tarsus'ta Amerika Matematik Olimpiyatları'nda birincilik elde eden genç öğrenci, Tarsus'un gururu olurken Belediye Başkanı Ali Boltaç tarafından tebrik edildi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, bu sene düzenlenen Amerika Matematik Olimpiyatları'nda (AMO) kendi kategorisinde birinci olarak üstün bir başarı sergileyen Elif Eylül Kılıç'ı makamında ağırladı. Kılıç'ı başarısından dolayı tebrik eden Başkan Boltaç, eğitim alanındaki her başarının kent ve ülke için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak, bu başarısı sayesinde Singapur'da gerçekleştirilecek finallere katılmaya hak kazanan Elif Eylül Kılıç'a 'Nutuk' kitabını hediye etti. Programda, Kılıç'ın eğitim gördüğü özel okul ile belediye arasından işbirliği protokolü de imzalandı.

'Eğitimi her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz'

Eğitime yapılan her yatırımın geleceğe atılan güçlü bir adım olduğunu vurgulayan Başkan Ali Boltaç, 'Elif Eylül'ün başarısı yalnızca ailesinin değil, tüm Tarsus'un gururudur. Eğitimi her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz. Hem başarılı öğrencilerimizin yanında olmak hem de personelimizin ailelerine katkı sunmak bizim için çok kıymetli. Bu anlamlı iş birliği için okul yöneticilerine teşekkür ediyor, protokolün tüm personelimize hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.