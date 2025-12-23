Tarsus Belediyesi, kış aylarında sosyal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla sıcak çorba ikramı uygulamasını hayata geçirdi. Uygulamanın ilk adresi, Tarsus'un en kadim ibadet mekanlarından biri olan Ulu Camii oldu.

Tarsus Belediyesi tarafından başlatılan sıcak çorba ikramı, geçtiğimiz hafta cuma namazı çıkışında Ulu Camii'nde gerçekleştirildi. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın da katıldığı programda vatandaşlara sıcak çorba ikram edildi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında, belirlenen noktalara içerisinde sıcak çorba bulunan ikram çeşmeleri yerleştirildi. Bu çeşmeler aracılığıyla, kış mevsimi boyunca sabahın erken saatlerinde ve akşamın geç vakitlerinde vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapılacağı bildirildi.

Yetkililer, uygulamanın soğuk hava koşullarında vatandaşlara destek olmayı amaçladığını ve Tarsus genelinde planlanan program çerçevesinde kış ayları boyunca düzenli olarak sürdürüleceğini ifade etti.

'Dayanışma kış boyu devam edecek'

Namaz sonrası vatandaşlarla bir araya gelen Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Ulu Camii çevresindeki pazarı ziyaret ederek vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu. Başkan Boltaç, çorba dağıtımı sırasında yaptığı açıklamada, 'Tarsus'un en kadim yerlerinden biri olan Ulu Camideyiz. Vatandaşlarımız namazını eda etti. Biz de namaz çıkışında hem pazarımızı ziyaret ettik hem de vatandaşlarımıza bir tas sıcak çorba ikram ettik. Bugünden itibaren kış ayları boyunca Tarsus'un belli başlı noktalarında, sabahın erken saatlerinde ve akşam geç saatlerde sıcak çorba ikramı yapacağız. Herkes bilsin ki içtikleri bu çorba analarının ak sütü gibi helaldir, helali hoş olsun. İyi ki varlar, iyi ki onların evladıyım' dedi.

Programın ardından Başkan Ali Boltaç, Tarsus İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelen Boltaç, emeği geçenlere teşekkür ederek dayanışma ve paylaşma kültürünün önemine vurgu yaptı.

Kent merkezinde esnaf gezisi gerçekleştiren Başkan Boltaç, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerileri dinledi.