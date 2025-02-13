Mersin Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşlar için ’sosyal konut projesi’ni hayata geçiriyor. İlk etapta Tarsus, Toroslar ve Silifke ilçelerinde 734 konut yapılacak. Ayrıca, Akdeniz’deki dönüşüm çalışmalarıyla bin konut inşa edilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, orta ve alt gelir grubundaki yurttaşların da ev sahibi olabilmesinin hedeflendiği proje kapsamında ilk etapta Tarsus, Toroslar ve Silifke ilçelerinde konut üretimi yapılacak. Tarsus’ta 352, Toroslar’da 232 ve Silifke’de 150 konut üretecek olan Büyükşehir Belediyesi, ’sosyal konut projesi’ ile eş zamanlı olarak Akdeniz ilçesinde yürütülen Ada Bazlı Yerinde Dönüşüm Projesi ile de toplamda bin konut üreterek, orta ve alt grup gelir grubuna mensup vatandaşların hem konut edinmelerinin yolunu açmayı hem de onların depremlere karşı dirençli yapılarda yaşamalarını sağlamayı hedefliyor.

Mersin Deprem Sakınım Stratejik Eylem Planını hazırlandı

Yaşanılan 6 Şubat depremlerinin ardından kurulan Afet İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ayrıca, kentin jeolojik tehlike ve risklerinin belirlendiği bilimsel teknik bir rapor hazırlandı. Mersin’i etkileme ihtimali bulunan jeolojik fay hatlarının ve zemin özelliklerinin belirlendiği rapor sonucunda yaşanabilecek depremlerin Mersin’i nasıl etkileyeceğine dair çalışmalar yürüten ekipler, bu çalışmalar neticesinde de Mersin Deprem Sakınım Stratejik Eylem Planını hazırladı.

Plan çerçevesinde Erdemli, Toroslar, Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Tarsus’un zemin özelliklerini inceleyerek sıvılaşma riski bulunan alanlar tespit edilirken, yine aynı ilçelerin yapı stokuyla ilgili de yapıldıkları yılları ve tabi oldukları yönetmelikleri baz alarak bir makro bölgelendirme çalışması gerçekleştirildi. Bu makro belgelendirme çalışması kapsamında söz konusu 6 ilçede 5 ile 20 dönüm arasında değişen toplam 64 tane makro dönüşüm alanı belirleyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu alanlarda ada bazlı yerinde dönüşüm çalışmalarını hızla sürdürüyor.