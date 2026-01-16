Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı Resim Yarışması sergisinin açılışı ve ödül töreni gerçekleştirildi. Yarışmada 5 eser başarı, 10 eser mansiyon ödülüne layık görülürken, toplam 47 eser sergilenmeye değer bulundu.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mersin'e Değer Katanlar Kurulu (MEDEKA) Plastik Sanatlar Kurulu öncülüğünde düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı Resim Yarışması sergisi açılışı ve ödül törenine katıldı. Yarışmaya 134 sanatçı, 168 eserle başvurdu. Seçici kurul değerlendirmesi sonucunda 5 eser başarı, 10 eser mansiyon ödülüne layık görülürken, toplam 47 eser sergilenmeye değer bulundu. Eserlerin yer aldığı sergi, MEDEKA Plastik Sanatlar Kurulu Üyesi Veli Mert'in küratörlüğünde Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Galerisi'nde 15 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında sanatseverlerle buluştu. Ödül alan eserler Mersin Büyükşehir Belediyesinin resim koleksiyonuna kazandırılırken, sergi sanatçıların farklı kitlelere ulaşmasına da katkı sunuyor.

Yarışmanın Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında Cumhuriyet'e atfen gerçekleştirildiğini belirten Başkan Seçer, başta MEDEKA Plastik Sanatlar Kurulu olmak üzere yarışmaya katılan sanatçılara, seçici kurula ve serginin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Modern bir kent oluşturma arzusuyla çalıştıklarını ve bunun sadece sözlerle olmayacağını belirten Seçer, modern Türkiye'nin kurulma sürecinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde gerçekleştirilen devrimleri hatırlatarak, 'Cumhuriyet, sadece hanedanlık düzenini ortadan kaldırmak değildir. Cumhuriyet ile yeni bir rejim ihdas edildi ama bunun yanında heykeltıraş edasıyla Türk toplumuna şekil vermek amaçlı devrimler yapıldı ve bu devrimler Türkiye'ye aydınlanmayı getirdi. Biz maalesef Rönesans'ın Avrupa'ya getirdiği o aydınlanma hareketlerinden 4-5 asır sonra dahi bugün hala aydınlanmanın gayreti içerisindeyiz' dedi.

'Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin katkılarıyla yatırımlar hızlandı'

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin katkılarıyla yatırımların her geçen gün hız kazandığını söyleyen Seçer, kültür ve sanata yapılan yatırımların kendileri için vazgeçilmez olduğunu vurguladı. 2019 yılından bu yana Mersin'de çok fazla değişim olduğuna dikkat çeken Seçer, 'Mersin'de MEDEKA ve TADEKA ile vatandaşlarımız, kentin kültür ve sanatta gelişmesi için üzerine bir şeyler koyma gayreti içerisinde. Bundan sonra daha iyi işler ve daha güzel çalışmalar yapacağız' dedi.

Mersin'in merkez ilçelerinde kültür ve sanat faaliyetleri için alanlar olduğunu ancak diğer ilçelerde kültür merkezlerinin olmadığını söyleyen Seçer, 'Tarsus'ta tiyatro ve sergi salonu yok, 500 kişiyle toplantı yapacak bir salon da yok. Anamur'da da yok. Biri doğuda, biri batıda iki uç ilçe ama ikisinde de bu bir eksiklik' diye konuştu.

'Miras aldığımız bu ülkeyi çocuklarımıza çok daha zengin bir şekilde teslim edeceğiz'

Kentteki makro ölçekli kültür ve sanat faaliyeti alanları için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yatırım yapması gerektiğini kaydeden Seçer, Anamur Kültür Merkezi ile Tarsus Şelale Kültür, Sanat ve Yaşam Merkezi'ni 2 yıl içerisinde açacaklarını duyurdu. Vatandaşlara verdiği sözleri tutmak için gayret ettiğinin altını çizen Seçer, 'Hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Miras aldığımız bu ülkeyi çocuklarımıza çok daha zengin bir şekilde hep beraber teslim edeceğiz' dedi.

Sergiye katılan her sanatçının çok değerli olduğuna vurgu yapan Başkan Seçer, 'Sanatçıların hepsi çok değerli ve hepsi burada eserlerini ortaya koydular. Herkesi bu yarışmayı kazanmış olarak varsayıyorum' diyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

MEDEKA Plastik Sanatlar Kurulu öncülüğünde bu yıl 3.'sü düzenlenen serginin her yıl daha da güzelleştiğini söyleyen Mersinli Ressam Ahmet Yeşil, serginin Ahmet Yeşil Sanat Galerisi'nde düzenleniyor olmasından da mutluluk duyduğunu söyledi. Yeşil, 'Yarışmamız, her yıl üstüne katarak gelişiyor. Bu yıl da çok iyi bir sergi çıktı. Yarışmanın manevi ve maddi olarak kente kattığı çok büyük değerler var. En önemlisi kent koleksiyonuna çok güçlü eserler kalıyor. İkincisi ise sanatın içinde olmasına rağmen üretimden geri kalan sanatçıları teşvik eden bir yarışma' diye konuştu.

Başkan Seçer, sergide başarı elde eden 2 sanatçıya ödüllerini verirken, dünyaca ünlü ressam Ahmet Yeşil'e de çiçek takdim etti. Program, Seçer'in protokolle beraber sergiyi gezmesi ve eserler hakkında bilgi almasının ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.