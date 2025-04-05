Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocukları çevre konusunda bilinçlendirmek amacıyla sürdürdüğü çalışma kapsamında Tarsus’ta öğrencilerine yönelik ’Çevre Farkındalık Eğitimi’ düzenledi. Öğrencilere, çevrenin korunması için dikkat edilmesi gerekenleri anlatan dergiler ve tohum kalemleri dağıtıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, özellikle çocukların çevre konusunda daha bilinçli hale gelmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Tarsus’un dezavantajlı bölgelerinden Fahrettinpaşa Mahallesi’ndeki Fahrettinpaşa İlkokulu’nda 2. sınıf öğrencilerine yönelik ’Çevre Farkındalık Eğitimi’ verildi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığında görevli Serap Takuçin tarafından slayt eşliğinde verilen eğitimde atık pillerin rastgele atılmaması, su tasarrufu, bitkisel atık yağların ne şekilde bertaraf edilmesi gerektiği, yenilenebilir enerji, küresel ısınma, ekosistem ve daha birçok konuda ayrıntılı bilgiler verildi. Sunum sırasında, öğrencilerin daha iyi algılaması için sınıflara plastik atık malzemeler, şişe ve kağıt gibi atıklar da getirildi. Eğitim sırasında öğrencilere Büyükşehir Belediyesi tarafından özel olarak hazırlanan ve çevrenin korunması için dikkat edilmesi gerekenlerin anlatıldığı dergiler ve tohum kalemleri dağıtıldı.

"Eğitimlerimizi sürdüreceğiz"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığında görevli Serap Takuçin, çevre bilincinin toplumun tüm kesimleri tarafından kavranabilmesi adına hem çocuklara hem de ailelere yönelik eğitimler verdiklerini belirtti. Küçük yaşta eğitimin önemine dikkat çeken Takuçin, "Bizler çevreyi korumak, daha temiz ve yaşanabilir bir çevre edinmek için çevreye sahip çıkmamız gerektiğini çocuklarımıza anlatıyoruz. İnsanların bilinçli ve farkındalığının yüksek olması öncelikle ailede başlıyor" dedi.

Öğrencilere, ’çevre kirliliği, çevre kirliliğinin sebepleri ve kaynakları, iklim değişikleri ile küresel ısınma’ hakkında bilgiler verdiklerini ifade eden Takuçin, bilinçli ve farkındalığı yüksek bireyler yetiştirmeye katkı sağlamak amacıyla eğitimleri sürdüreceklerini kaydetti.