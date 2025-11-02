Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ’2. Mercan Bilim Şenliği’, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. 17 okuldan öğrencilerin katıldığı şenlikte çocuklar, bilimi eğlenerek öğrenme fırsatı buldu.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinesinde yapılan etkinlik, çocuklarda bilim, çevre ve teknoloji merakını artırmayı amaçladı. Şenlikte 28 atölye çadırı, planetaryum gösterileri, robot animasyonları ve bilim şovları yer aldı. Gün boyunca deneyler yapan çocuklar, yarışmalarla heyecan dolu anlar yaşadı.

Geri dönüşüm projeleri yarıştı

Etkinlik kapsamında ’Atıktan Değere Geri Dönüşümle Yenilikçi Ürün Tasarla’ yarışması da düzenlendi. 10-14 yaş grubundan 10 öğrenci projelerini jüriye sundu. Yarışmada birinciliği ’Geri Dönüşümden Yenilenebilir Enerji’ projesiyle Ceren Er kazandı. Aylis Atasever ’Geri Dönüşümden Tiyatro Sahnesi’ projesiyle ikinci, Alper İlyas Yılmaz ise ’Geri Dönüşümden Çiftlik Sistemi’ projesiyle üçüncü oldu.

"160 bin ziyaretçiyi ağırladık"

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi Şube Müdürü Onur Sevin, merkezde 29 farklı atölye bulunduğunu ifade ederek, "Mercan’ın 2. yılıyla birlikte yaklaşık 160 bin ziyaretçiye ulaştık. Çocuklarımızın bilim ve teknolojiden kopmamasını istiyoruz. Her yıl üzerine koyarak devam edeceğiz" dedi.

Çocuklar memnun ayrıldı

Etkinliğe katılan öğrenciler de bilim şenliğinin eğitici ve eğlenceli geçtiğini ifade etti. Yusuf Karan Mutlu, "Çok güzel bir merkez, her şehirde olmalı" derken, Muhammet Emin Shavkatov, güneş gözlemi yaptığını ve yeni bilgiler öğrendiğini söyledi. Hira Nur Yıldırım ise VR deneyiminden bahsederek, "Burası tam bize göre, herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.