Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenecek olan ‘Uluslararası Tarsus Festivali’, 7-9 Kasım tarihleri arasında Tarsus’ta gerçekleştirilecek. Kentin tarihini, kültürünü, gastronomisini ve sanatını bir araya getiren festival, 3 gün boyunca çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Festival kapsamında, kentin dört bir yanında sanat gösterileri, çocuk etkinlikleri, uluslararası halk dansları performansları, söyleşiler ve konserler düzenlenecek. Festival, 7 Kasım Cuma günü saat 17.30’da Kleopatra Kapısındanki kortej yürüyüşü ile başlayacak. Yarenlik Alanında yapılacak açılışın ardından 7 Kasım’da Haluk Levent, 8 Kasım’da ise Fatma Turgut Tarsus Cumhuriyet Meydanında sahne alacak.

Çocuklar için kukla yapımı atölyeleri, tiyatro gösterileri, masal çadırları ve etkileşim alanları festival programında yer alırken, çeşitli dans performansları ve sanat sergileri de ziyaretçilere sunulacak.

Alanında ünlü isimler Tarsus’ta

Festival boyunca tarih, kültür, medya, sağlık, psikoloji ve gastronomi alanlarında söyleşiler düzenlenecek. Programda Prof. Dr. İlber Ortaylı, Nasuh Mahruki, Güven İslamoğlu, Danilo Zanna, Nihat Sırdar, Selçuk Şirin, Ateş İlyas Başsoy gibi isimler yer alacak. Gastronomi alanında ise MasterChef yarışmacıları Hasan Biltekin, Akın Kızıltaş, Alican Sabunsoy, Ezgi Yıldırım ve Onur Üresin, yöresel lezzetler ve tatlılar hazırlayarak ziyaretçilere sunacak.

Etkinlikler; TADEKA Binası, St. Paul Meydanı, Misak-ı Milli Binası, Tarsus Müzesi ve Gözlükule başta olmak üzere çeşitli bölgelerde gerçekleştirilecek. Duatepe Mahallesi’nde ise alternatif sahne kurulacak ve yerel müzisyenlerin performansları sergilenecek.

"Tarsus’un geğerini tanıtmaya devam ediyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, festivalin geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi göreceğini belirterek, "Amacımız Mersin’in ve Tarsus’un değerinin herkes tarafından bilinir olmasını sağlamak. Dolu dolu içeriklerle herkesin kendisine ait bir şey bulacağı bir festival hazırladık" dedi.