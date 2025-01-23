Mersin Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinin gelmesiyle çocukların tatil dönemini daha verimli ve eğlenceli şekilde geçirebilmeleri amacıyla ’Çocuklar İçin Yarıyıl Tiyatro Şenliği’ düzenledi.

Yıl boyunca etkinlikler düzenleyerek çocukların kültürel ve sosyal gelişimine katkı sunan Büyükşehir Belediyesi, yoğun okul temposunun ardından yarıyıl tatilinin gelmesiyle çocuklara karne hediyesi vermek amacıyla ‘Çocuklar İçin Yarıyıl Tiyatro Şenliği’ düzenledi. Şehir Tiyatrosunun profesyonel sanatçılarının sahne aldığı, Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen tiyatro gösterimleri iki gün sürdü. Ücretsiz gerçekleştirilen şenlikte, ilk gün, arkadaşlığın, dostluğun, sevginin ve yardımlaşmanın anlatıldığı ‘Gökkuşağının Altında’ adlı tiyatro oyunu sahnelenirken, ikinci gün ‘İki Bavul Dolusu’ adlı oyun çocukların karşısına çıktı. Aileleri ile birlikte tiyatro izlemeye gelen çocuklar, gösterimleri keyif ve ilgiyle izledi.

"Karne hediyesi olarak yarıyıl şenliği düzenledik"

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez, yarıyıl tatilinin başlamasının ardından çocuklar için tiyatro şenliği düzenlediklerini belirterek, "Adını ‘Çocuklar İçin Yarıyıl Tiyatro Şenliği’ koyduk. Onlara karne hediyesi olarak yarıyıl şenliği düzenleyerek, tiyatroyla buluşturduk. Tatil boyunca da buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.