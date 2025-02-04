Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocukların dolu dolu vakit geçirmesi amacıyla düzenlediği etkinlik takvimini kentin dört bir yanına taşımaya devam ediyor. Maskotlar eşliğinde dans edip, bol bol zıplayan çocuklar, keyifli bir gün geçirerek güzel anılar biriktirdi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde etkinlikleri sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Atgirmez, Mevlana, Tömük Kadın ve Çocuk Atölyeleri, Etkinlik ve Sanat Merkezi, Erdemli ve Silifke Çocuk Hobi Atölyeleri, Tarsus Gençlik Kampı, Özgecan Aslan Barış Meydanı gibi noktalarda çocukların doyasıya eğlenmelerini sağlarken bir yandan da etkinlik alanında oluşturduğu atölyeler ile de kişisel gelişimlerine ve yeteneklerine katkı sunuyor.



Çocuklar hafta sonunun tadını doyasıya çıkarttılar

Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinlik adreslerinden biri de Yenişehir ilçesine bağlı Fuat Morel Mahallesi Çocuk Sokağı oldu. Çocuklar maskotlar eşliğinde dans edip, bol bol oyun oyandı. Güneşli havanın da tadını çıkartan çocuklar, yüz boyama atölyesi ile sevdikleri hayvan figürlerini yüzlerine çizdirdiler. Geleneksel oyunlarla tatlı bir rekabet içerisinde birincilik mücadelesi veren çocuklara sevdikleri atıştırmalıklar ikram edildi. Hafta sonunun tadını doyasıya çıkartan çocuklar, keyifli bir gün geçirerek güzel anılar biriktirdiler.



"Güvenli çocuk oyun alanında etkinliğimizi gerçekleştirdik"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığında Aile ve Çocuk Şube Müdürü Özay Öztürk, etkinlik hakkında bilgi vererek, "Fuat Morel Mahallesi'nde olmamızın bir anlamı var. Büyükşehir Belediyesi olarak çocukların güvenli ortamlarda oynayabileceği amaçla yaptığımız güvenli çocuk oyun alanında etkinliğimizi gerçekleştirdik. Çocuklar maskotlar eşliğinde dans edip, halat çekme, çuval giyme gibi eğlenceli oyunlar oynayarak tatilin keyfini çıkardılar" dedi.



"Büyükşehir, taleplerimizi hiçbir şekilde karşılıksız bırakmıyor"

Fuat Morel Mahalle Muhtarı Didem Cevriye Demir, çocukların etkinlikte çok eğlendiğini söyleyerek, "Çocuklarımız çok eğlendiler. Bizler muhtarlar olarak köprü niteliğindeyiz. Halktan gelen talepleri belediyemize iletiyoruz. Büyükşehir, taleplerimizi hiçbir şekilde karşılıksız bırakmıyor ve taleplere kısa sürede hızlı bir dönüş sağlıyorlar. Ekip olarak çok güler yüzlüler ve her şeyimize yetişiyorlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA