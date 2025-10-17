Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınma projeleriyle üreticilere destek vermeye devam ediyor. Özellikle tropikal meyve üretimine yönelik sağlanan fidan destekleriyle, atıl araziler yeniden tarıma kazandırılıyor, çiftçinin geliri artıyor, Mersin tarımı güçleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı destekleme hedefi doğrultusunda tarıma yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projelerle, hem üreticilerin ürünlerine ekonomik değer kazandırılıyor hem de atıl durumdaki araziler tarıma kazandırılıyor. Bu kapsamda özellikle tropikal meyve üretimine verilen desteklerle, kent tarımına farklı bir soluk getiriliyor. Avokado başta olmak üzere birçok tropikal meyve türünde üretimin artmasıyla, Mersin çiftçisinin gelir kaynakları da artıyor. Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılından bu yana dağıttığı toplam 22 bin 377 avokado fidanı ile kent genelindeki 294 mahallede bin 160 üreticiye ulaştı. Bu çalışmalar sayesinde; kullanılmayan tarım arazileri, katma değeri yüksek tropikal meyve üretimiyle yeniden değerlendirilerek ekonomiye kazandırılıyor.

Özellikle tropikal iklim şartları nedeniyle bu tür ürünlerden yüksek verim ve kazanç sağlanan Anamur ilçesi, tropikal meyve üretiminde örnek bir bölge haline geldi. Büyükşehir Belediyesi tarafından sadece Anamur’da bugüne kadar 592 üreticiye toplam 11 bin 219 avokado fidanı ulaştırıldı. Dağıtımı yapılan fidanlar, uygun anaç ve tozlayıcı türlerle seçilerek, uzun vadeli ve verimli üretim hedefleniyor.

"5 yıl içinde il genelinde 11 binin üzerinde avokado fidanı dağıttık"

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan Ziraat Teknikeri Fatma Karataş, 2020 yılından bu yana il genelindeki 294 mahallede bin 160 üreticiye toplam 22 bin 377 avokado fidanı dağıttıklarını belirterek, "Sadece Anamur ilçesinde 2020 yılından bu yana 592 üreticiye 11 bin 219 adet avokado fidanı verildi. Dağıtımı yapılan çeşitler, uygun anaç ve tozlayıcı türlerle seçilerek uzun vadeli ve verimli üretim hedefleniyor. Toprakla buluşan küçük fidanların, bugün ağaç olup meyve vermesi bizler için büyük bir gurur" dedi.

Büyükşehir Belediyesi üreticiye verdiği desteklerin yanı sıra, hasadı yapılan ürünlerin pazarlanması noktasında üreticilerin ‘Anamur Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’ tarafından da desteklendiğini aktaran Karataş, "Amacımız, hem üreticimizin kazancını artırmak, hem de kullanılmayan arazileri tarıma kazandırmak. Bugün gördüğümüz tablo, emeklerimizin karşılık bulduğunu gösteriyor. Üreticimizin yüzünün gülmesi, bizim için en büyük mutluluk" diye konuştu.

"Elde edilen ürünler genelde ihracata yönelik"

Anamur Tropikal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Ergun Doğan, 6 yıl önce kooperatifi kurduklarını ve bu süre içinde Büyükşehir Belediyesiyle iş birliği içerisinde olduklarını kaydederek, "Fidana ihtiyacı olan çiftçileri tespit ederek Büyükşehir Belediyesine bildirdik. Ürünün hasattan sonra nasıl değerlendirileceğini çiftçiye ve halka anlattık. Hasattan sonra ürünleri katma değer oluşturarak; reçel, kuru meyve ve freeze dry gibi seçenekler oluşturduk" dedi.