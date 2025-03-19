Mersin’de CHP İl Başkanlığınca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından basın açıklaması düzenledi.

CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve belediye çalışanlarının gözaltına alınmasının ardından parti binası önünde, partililerin de katılımıyla basın açıklaması yaptı.

Yapılan son seçimde Cumhuriyet Halk Partisi’nin, Türkiye’nin birinci partisi olduğunu söyleyen Ömür, "Milletin iradesiyle yükselen bu büyük güç, halkçı belediyecilik anlayışıyla, ön seçim kararlılığıyla, şeffaf ve adil yönetim ilkeleriyle iktidarın korkulu rüyası haline gelmiştir" dedi.

"Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi, adalet ve demokrasi talep eden herkesin ortak sesi, ortak nefesidir, ortak iradesidir" diyen Koral Ömür, şu ifadeleri kullandı: "Bu mücadele, sadece Ekrem İmamoğlu’nun, sadece Cumhuriyet Halk Partisi’nin mücadelesi değildir. Bu, 86 milyonun geleceğine sahip çıkma mücadelesidir. Ekrem İmamoğlu milletimize emanettir. Esas güç millettir ve en sonunda mutlaka millet kazanacaktır. Hiç şüphe yok ki yine öyle olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak gücümüzü milletimizden ve cumhuriyetimizden alıyoruz. Kararlıyız. Boyun eğmiyoruz".