Emlak, çevre temizlik ile ilan ve reklam vergilerinin 2025 yılı 1’inci taksit ödemelerinde son günün 2 Haziran 2025 Pazartesi olmasından dolayı, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Akdeniz Belediyesi vezneleri hafta sonunda da açık olacak.

Akdeniz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ödeme dönemlerinin son günlerinde yaşanan yoğunluğu azaltmak ve vatandaşların işlemlerini rahatlıkla yapabilmesini sağlamak amacıyla, veznelerin 1 Haziran Cumartesi ve 2 Haziran Pazar günleri saat 09.00 ile 15.30 arasında açık olacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, dileyenlerin belediyeye gelmeden de emlak vergisi, çevre temizlik vergisi bildirimlerini ve ilan-reklam beyannamelerini Akdeniz Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirebileceği ifade edilirken, aynı şekilde tüm vergi ödemelerinin de internet üzerinden güvenli şekilde yapılabileceği kaydedildi.