Mersin’in Mut ilçesinde ’Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali’nin 63’üncüsü coşkulu başladı.

3 gün sürecek olan Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali’nin 63’üncüsü bugün başladı. Karacaoğlan Çınaraltı Parkı’nda yapılan festivalin açılışına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, milletvekilleri, çevre ilçe belediye başkanları, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Düzenlenen kayısı yeme yarışmasında Ali Bıçkı birinci oldu. Daha sonra festivale katılanlar, dilek havuzuna kayısı döktü. Fotoğraf sergisi açılışının ardından Mut ve Mekadonya halk oyunları ekipleri sahne aldı.

Açılış konuşması yapan Mut Belediye Başkanı Murat Orhan,"Bugün burada tarihi çın araltı parkında 63’cüsünü düzenlediğimiz alın terinin ve emeğin en fazla harcandığı sektör olan tarım sektöründe ilçemizin en önemli ürünü olan kayısımızın hem tanıtımını yapmak hemde emek çeken vatandaşlarımızı birkaç gün dillendirebilmek için bu festivali düzenliyoruz. Mut’un insanı çalışkandır, üretmeyi sever, toprağa bağlıdır. Ürünü para eder para etmez genelde para etmez ama inadına üretmeye devam eder. Çünkü Mut’un insanı toprağa bağlıdır, Mut’un insanı toprağına bağlılığın sembolü olarak vatanına bağlıdır, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bağlıdır"dedi.

Mut insanının çalışkan olduğunu belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise "Her geldiğimde söylerim, Mut halkını çok seviyoruz. Neden? Çok çalışıyorlar. Mut’un Allah’ın lütfu iklimini toprağını özelliklerini iyi değerlendiriyorlar. Bunun kıymetini biliyorlar. Emek veriyorlar alın teri döküyorlar"diye konuştu.

Konuşmaların ardından festivalin açılışı tamamlanırken, akşam bölümlerinde bazı sanatçıların konser vereceği belirtildi.Festivalin 2’nci günü ise güreş müsabakalarının düzenleneği ve konserler olacağı ifade edildi.