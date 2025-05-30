Bingöl’de bir evde yapılan aramada ilaç kutuları ile çamaşır makinesindeki çoraplara zulalanmış halde kokain maddesi ele geçirildi.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narko timlerince ikamette arama yapıldı. Aramada ilaç kutuları ile çamaşır makinesindeki çoraplara zulalanmış halde 18.71 gram taş kokain maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 585 liraya el konuldu. Olaya ilişkin gözaltına alınan bir kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.