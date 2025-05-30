Mersin Büyükşehir Belediyesi, ’Halk Kart’ uygulaması kapsamında mayıs ayı ödemelerini hesaplara yatırarak 7 bin 727 vatandaşa toplam 7 milyon 442 bin lira destek sağladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara destek olmak amacıyla hayata geçirdiği ’Halk Kart’ uygulamasının mayıs ayı ödemelerini hesaplara yatırdı. Artan yaşam maliyetleri karşısında vatandaşlara nefes aldıran uygulamadan bu ay toplam 7 bin 727 kişi faydalandı.

Mayıs ayı ödemeleri kapsamında, 4 bin 433 kişinin hesabına 750 TL, 3 bin 294 kişinin hesabına ise bin 250 TL olmak üzere toplamda 7 milyon 442 bin 250 TL yatırıldı. ’Halk Kart’, anlaşmalı bakkal ve marketlerde temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla kullanılabiliyor.