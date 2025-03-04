Mersin'de yapılacak olan Arslanköy Çolak Ali THM Ödüllü Beste Yarışması ile Arslanköy temalı en iyi beste seçilecek. Yarışma için yapılacak olan başvurular için gerekli koşullar ise şu şekilde yer alıyor :

Katılım Koşulları:

*Arslanköy Çolak Ali THM Beste Yarışması’na 18 yaş üzerindeki her Türk vatandaşı TC Kimlik numarasıyla başvurabilir.

*Yarışmaya Arslanköy Çolak Ali THM Beste Yarışması’nda görevli Seçici Kurul üyeleri ve birinci derece yakınları katılamaz.

*Eserlerde Arslanköy temasının işlenmesi zorunludur. Yarışmaya rumuzla başvurulacaktır. Rumuz isimlerinde eser sahibini çağrıştıracak isimler kullanılmamalıdır. Eser sahipleri güftesini yazıp bestelediği eseri başta rumuz ismi olmak üzere ses kaydına alarak bir ses kaydı oluşturmalı ve oluşturduğu eseri nota formunda bir kâğıda dökerek [email protected] mail adresine yollamalıdır. Posta ya da elden başvuru kabul edilmeyecektir.

*Ayrıca matbu olarak ekte yer alan EK:1 adlı başvuru formunu; belirlediği rumuzla birlikte adını, soyadını, doğum yeri ve doğum tarihiyle birlikte 10 cümleyi geçmeyecek şekilde hazırladığı özgeçmişini hazırlayıp altına altına ıslak imzayla yine [email protected] mail adresine yollayacaktır. Posta ya da elden başvuru kabul edilmeyecektir.

*Arslanköy Çolak Ali THM Beste Yarışması’na başvurulan eserlerin özellikleri aşağıda belirtilmiştir:

1.) Güftesi hece vezni ile hazırlanmalı ve uyaklı olmalıdır.

2.) Türk Halk Müziği’nin asli karakterine uygun olmalıdır.

3.) Tek sesli olarak bestelenmelidir.

3.) Eserler bir bütün olarak ele alındığında Arslanköy’ün tarihi, coğrafi, sosyolojik, kültürel ve halkının Atatürkçülük, vatanseverlik, çalışkanlık, çağdaşlık gibi özelliklerini içeren yapıda olmalıdır.

4.) Melodi ve ritim özelliklerinden kaynaklanan yeni ve özgün çalışmalar olmalıdır.

5.) Makam, usul ve form olarak yeni buluşlarla bestelenmiş olmalıdır.

6.) Türkü formunda, 10 zamanlıya kadar küçük usullerle bestelenmiş ve günün anlayışına uygun olmalıdır.

7.) Kompozisyon yönünden; söz, müzik, makam, usul bütünlüğü taşımalıdır.

8.) Prozodi kurallarına uygun hazırlanmalıdır. Ezgi ile söz arasında uygunluk bulunmalıdır.

9.) Daha önce bestelenmiş eserlerle benzerlikleri bulunmamalıdır.

*Her katılımcı sadece bir eserle yarışmaya katılabilir.

*Arslanköy Çolak Ali THM Beste Yarışması’na katılacak eserlerin daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir. Alıntı veya kopya olduğu tespit edilen eserler ödül kazanmış olsalar dahi başvuruları iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.

*Her katılımcının eserinin kullanım hakkı, ödül alsın ya da almasın eser sahibinindir. Gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve bunun gibi umuma arzla ilgili bilumum hakları eser sahibine aittir.

*Katılımcılar, ödül alan eserinin Arslanköy Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından kullanılmasına süresiz olarak kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder.

*Arslanköy Çolak Ali THM Beste Yarışması’na gönderilen eserler (Yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun) Şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılıkları tespit edildiğinde ödül dışı bırakılırlar

. *Seçici Kurul, Arslanköy Çolak Ali THM Beste Yarışması’na katılan eserlerden hiçbirini ödüle layık bulmazsa, Arslanköy Dayanışma ve Kültür Derneği ödül vermeme hakkına sahiptir.

Arslanköy Çolak Ali THM Beste Yarışması’na başvurular, 17 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 23 Nisan 2025 Çarşamba günü bitimi olan 23.59’da son bulacaktır. 24 Nisan 2025 tarihi itibariyle yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Sonuçların ilanı 10 Haziran 2025 tarihinde bir basın toplantısıyla yapılacak, kazanan eser için 20 Haziran Cuma günü bir konser gerçekleştirilecektir.



*Arslanköy Çolak Ali THM Beste Yarışması’na katılan eser sahipleri, bu Şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş sayılırlar.

Arslanköy Çolak Ali THM Beste Yarışması Koordinatörü

Öğr. Gör. Dr. Duygu Deniz Demirel

Arslanköy Çolak Ali THM Beste Yarışması Seçici Kurulu:

Dr. Ali Kerem Apaydın Berna Aytar Kenan Yıldız Nuray Öngeç Ufuk Bakır

Arslanköy Çolak Ali THM Beste Yarışması Takvimi:

17 Şubat 2025 ile 23 Nisan 2025 tarihleri arası - Başvuru

24 Nisan 2025 ile 9 Haziran 2025 tarihleri arası - Değerlendirme

10 Haziran 2025 - Basın toplantısı ile sonuçların açıklanması

20 Haziran 2025 -

Konser Arslanköy Çolak Ali THM Beste Yarışması Ödülleri:

Birincilik Ödülü: Tam Cumhuriyet altını

Seçici Kurul Özel Ödülü: Yarım Cumhuriyet altını

İlk 10’a kalan eser sahiplerinin tümüne çeşitli ödüller