Mersin’de aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 26 kişiyi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Akdeniz, Bozyazı, Erdemli, Gülnar, Silifke, Tarsus ve Yenişehir ilçelerinde yürüttüğü eş zamanlı operasyonlarda, uzun süredir aranan şahısları tek tek tespit etti. Operasyonlarda, ’dolandırıcılık, hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, görevi yaptırmamak için direnme, silahla tehdit, kasten yaralama ve hükümlü veya tutuklunun kaçması’ gibi suçlardan aranan toplam 26 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.