Mersin Büyükşehir Belediyesi, ara tatile giren öğrenciler için Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda etkinlik alanı ve atölyeler oluşturdu. Çocuklar, şişme oyun grupları, geleneksel oyunlar ve çeşitli atölyelerle eğlenceli bir tatil geçirme fırsatı buldu.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde oluşturulan alanda, okul çağındaki çocukların eşli oyun kültürünü ve takım çalışmasını pekiştirmesi amacıyla halat çekme, çuval giyme, kaşıkla yumurta taşıma gibi geleneksel oyunlarla, çocuklara doğal ve eğlenceli bir ortam sundu. Çocukların fiziksel aktivite yapmalarının yanı sıra resim, takı tasarım gibi atölyelerle yeni beceriler kazanmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayvan sahiplendirme alanı oluşturdu. Doğal ve el yapımı ürünlerin yer aldığı üretici kadın stantlarında çocuklar için pek çok oyuncak ve okul eşyası yer alırken, aileler çocuklarına karne hediyesi vermeyi ihmal etmedi.

Çocuk hem eğlendi hem öğrendi

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nda görevli psikolog Nazlı Cemre Dursun, çocukların yarıyıl tatilini neşe içinde geçirmesi için Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda etkinlik alanı ve atölyeler oluşturarak, hoşça vakit geçirmelerini sağladıklarını ifade etti. Dursun, "Çocuklar yoğun bir eğitim ve öğretim programından çıktılar. Aileler de bu süreci onlarla birlikte yaşadı. Çocukların en çok ihtiyacı olan şeylerden biri, doyasıya eğlence ve etkinlik. Biz de onları çok iyi anladığımız ve sosyal belediyecilik anlayışıyla destek olmak istediğimiz için, atölyeler düzenlemeye karar verdik. Bu atölyelerle hem psikoeğitim, hem de psikososyal gelişimlerini güçlendirecek eğitimler veriyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızın, kendi akran gruplarıyla eğlenceli vakit geçirmelerini sağladık" dedi.

Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda düzenlenen etkinlikler, 2 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek.