Mersin Büyükşehir Belediyesinin Akustik Sahne Konserleri, Kültür Parkta gençlerin yoğun ilgisini çekiyor. Sokak sanatçılarının sahne aldığı etkinliklerde üniversiteli gençler ve vatandaşlar, deniz havası eşliğinde popüler parçalarla keyifli vakit geçiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kentin dört bir yanında gerçekleşen konserlerle vatandaşlar müziğe doyuyor. O konserlerden biri de Akustik Sahne Konserleri. Vatandaşların güzel vakit geçirmek için yoğun olarak tercih ettiği Kültür Parkta, marinanın yanında yapılan akustik konserler en çok gençlerin ilgisini çekiyor. Üniversite öğrencilerinin yoğun olarak talep ettiği ve arkadaşlarıyla dinlemek için geldiği akustik konserde sahne alan sokak sanatçıları, pop müziğin sevilen parçaları seslendirdi.

İki farklı grubun sahne aldığı konser, sokak sanatçılarının desteklemesi açısından da son derece önem taşıyor. Sanatını, sahilde, sokakta ve kentin farklı noktalarında sürdüren sanatçılar, bu konserler sayesinde daha geniş bir kitleye hitap etmiş oluyor.

"Büyükşehir sayesinde Mersin tam bir üniversiteli şehri oldu"

Sahilde yapılan konseri dinlemeye özellikle geldiklerini söyleyen üniversiteli gençlerden Sıla Ulutaş, "Bugün müzik dinlemek için buradayız. Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği bu akustik konser bizim için çok eğlenceli oldu" dedi. Sahilde yapılan bu konserlerin devam etmesini isteyen Ulutaş, "Mersin, Büyükşehir Belediyesi sayesinde tam bir üniversite şehri oldu diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Böyle bir konser olduğu için mutlu olduk"

Üniversite öğrencisi bir diğer genç de Sudenaz Alagöz’de konseri beğendiğini söyleyerek, "Arkadaşımla keyifli vakit geçirmek için geldik. Böyle bir etkinlik olduğu için de mutlu olduk, çok keyifli vakit geçiriyoruz" diye belirtti.