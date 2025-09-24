Mersin’de gençlerin ders çalışacağı, kitap okuyacağı ve sosyal etkileşimde bulunacağı Akdeniz Bilgi Limanı Kütüphanesi, düzenlenen törenle açıldı.

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Turgutreis Mahallesi’nde, Mersin Valiliği, Akdeniz Kaymakamlığı, Akdeniz Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı ile Akdeniz Belediyesinin katkılarıyla hayata geçirilen Akdeniz Bilgi Limanı Kütüphanesi törenle hizmete girdi.

Açılışa Mersin Valisi Atilla Toros, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, İl Jandarma Komutanı Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, kent protokolü ve öğrenciler katıldı.

"Mersin’in bütünlüğünü, kardeşliğini ve ruhunu kazandıracak bir çalışmaya imza atmış oluyor"

Törende konuşan AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, kütüphanenin ilçeye ve gençlere önemli katkılar sunacağını vurguladı. Nebati, günümüzde teknolojinin hızla geliştiğini ifade ederek, "21. yüzyıl, 2000 yılı beklenirken herkes heyecanla bekliyordu ama 21. yüzyıl bizi kitaptan, aileden, dostluktan, iletişimden, sohbetten koparan bir yüzyıl oldu ve bu gittikçe çok daha farklı bir noktaya doğru gidiyor. Artık yapay zekanın, robotların hayatımıza girdiği bir dönemde insanlığın, fıtratın, beynin, zihnin kullanıldığı ve kalple birleştirildiği bir sürecin aslında çok daha önem kazandığı bir anda yaşıyoruz. Onun için kütüphaneler, çalışma ofisleri, çalışma odaları, gençlerin bir araya geldiği alanların oluşturulması, sayılarının çoğaltılması ve özellikle de bu günlerde, bu yıllarda, bu yüzyılda insanların okumaktan imtina ettiği, her şeyin yapay zekadan sorulduğu bir dönemde kitap okumayı, çalışmayı, zihnini kullanmayı hedefleyen gençlerin böyle bir ortama gelip bu ortamda vakitlerini harcamaları kadar güzel bir şey yok. İşte Akdeniz Kaymakamlığı da vermiş olduğu bu imkanlarla inşallah Mersin’in bütünlüğünü, kardeşliğini ve ruhunu kazandıracak bir çalışmaya imza atmış oluyor" dedi.

"Üniversiteye ve KPSS’ye hazırlanabilecekler"

Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener ise kütüphanenin aynı anda 60 öğrenciye hizmet verebileceğini belirterek, "Burası öğrencilerimizin hem ders çalışabileceği hem de bir kafedeki rahat ortamı bulabileceği şekilde tasarlandı. Öğrencilerimiz sınırsız internetten faydalanabilecek, haftalık testler ve aylık deneme sınavlarıyla üniversiteye ve KPSS’ye hazırlanabilecekler. Ayrıca ayrı bir bölümde kitap okuyup ders çalışabilecek, çay ve kahvelerini içebilecekler. İlerleyen süreçte alt katta da benzer bir alan oluşturacağız. Bunun yanı sıra millet bahçesinde de gençlerimiz ve tüm vatandaşlarımız için benzer mekanlar hayata geçirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener ile kent protokolü kütüphaneyi gezip öğrencilerle sohbet etti.