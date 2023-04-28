Türkiye’de sofralık kayısı üretiminin yüzde 85’inin Mut’ta üretildiği ve Coğrafi işaretli sofralık Mut kayısısının açık alanda hasadı başladı. Toplam 77 bin 800 dekar alanda üretim yapılan kayısı da bu yıl rekoltenin 150 bin ton olacağı tahmin ediliyor.

Kilosu 60 liradan alıcı bulan kayısının fiyatlarından memnun olan üreticiler, eriğin altın yılını yaşadığını, kayısıdan da umutlu olduklarını söylediler. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Toptancı Hali Sebze Meyve Komisyoncular Derneği Başkan yardımcısı Ahmet Özkan, kaliteli matador cinsi kayısının hasadına başlandığını ve aracılara satıldığını söyledi. Bu yıl kayısıdan 150 bin ton rekolte beklediklerini söyleyen Özkan, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine ise 80 bin ton kayısı ihracatı hedeflendiğini belirtti. Sofralık kayısı denince Mut ilçesinin rakip tanımadığını hatırlatan Özkan sözlerine şöyle devam etti: “Mut’ta sofralık kayısı üretimimizin yüzde 85’ini Türkiye genelinde ve dünyaya karşılamaktayız. Mut ilçesi olarak 2023 yılı turfanda kayısı hasadımız başlamıştır. Fiyatımızda 60 TL. civarında. İhracatçı ve tüccar arkadaşlarımıza satılmaktadır. İlçemiz ve ülkemiz için hayırlı olsun. Erik fiyatları da bu yıl 15 ile 40 lira arasında ortalama 25 ile 35 arasında alıcı buluyor. Ürünümüz bu sene bol miktardadır. İnşallah ilçemize milletimize hayırlı uğurlu olur bereketli bir sezon geçer inşallah” dedi.

Özkan, “Mut’ta rekolte hedefimiz kayısıda 150 bin ton civarında erikte ise 24 bin civarında rekolte bekliyoruz. İhracatımız Avrupa, Rusya ve Uzakdoğu ülkelerine taleplidir inşallah hayırlı uğurlu olur. Mut eriği yurt içine ve Rusya, Avrupa ülkeleri ve Irak’a satışı yapılmakta. İlçemizde 15 bin 200 dekar alanda erik üretimi yapılıyor. 2023 tahmini rekoltesi 24 bin tondur” dedi.