Mersin’de bu yıl 9.’su düzenlenen Uluslararası Satranç Turnuvası, 19 ülkeden 406 sporcuyu aynı çatı altında buluşturdu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, Türkiye Satranç Federasyonu iş birliği ile bu yıl 9.’su düzenlenen ‘Mersin Uluslararası Satranç Turnuvası’, Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’nde başladı. Türkiye’nin en prestijli organizasyonları arasında yer alan turnuva, bu yıl da dünyanın dört bir yanından satranç ustalarını ağırlıyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleşen ve 15 Kasım’a kadar devam edecek olan turnuvada, Türkiye ile birlikte 19 ülkeden sporcular kıyasıya mücadele ediyor. Yunanistan’dan Hindistan’a, Rusya’dan Güney Afrika’ya uzanan geniş katılım listesi, Mersin’i bir kez daha uluslararası satranç sahnesinin merkezi haline getirdi.

Turnuvaya bu yıl 59’u yabancı, 347’si ise Türkiye’nin 34 ilinden gelen toplam 406 sporcu kayıt yaptırdı. Katılımcılar arasında 36 ünvanlı sporcu da yer alıyor.

Turnuvada toplam 905 bin 500 lira para ödülü dağıtılacak

Turnuvada sporcular A, B, C ve D olmak üzere 4 kategoride mücadele ediyor. A Kategorisi’nde dereceye girenlere toplam 617 bin 500, B Kategorisi’nde dereceye girenlere toplam 182 bin, C Kategorisi’nde dereceye girenlere toplam 67 bin 500 ve D Kategorisi’nde dereceye girenlere ise toplam 38 bin 500 TL ödül verilecek. Toplamda 905 bin 500 TL’lik ödül havuzu ve Türkiye’de düzenlenen oyuncu düzeyi en yüksek turnuvalar arasında yer alan organizasyonda; GM (Büyük Usta), IM (Uluslararası Usta) ve FM (FIDE Ustası) normlarının çıkması da bekleniyor.

Tulay: "Bir turnuvanın 9 yıldır devam ediyor olması çok önemli"

Türkiye Satranç Federasyonu Onursal Başkanı Gülkız Tulay, Mersin’de yapılan ‘Uluslararası Satranç Turnuvası’nın büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, "Bir turnuvanın 9 yıldır devam ediyor olması ve ülkemizdeki en güçlü turnuvalar arasında yer alması, elbette ki çok önemli ve çok ciddi emeği gerektiriyor. O nedenle bu turnaya destek veren, başta Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer olmak üzere tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Vahap Seçer’in spora destekleri her zaman olduğu gibi devam ediyor. Son derece güzel bir organizasyon yapılıyor ve gayet güzel bir atmosfer var" dedi.

Taşkın: "Turnuvamıza bu yıl 19 ülkeden 406 sporcu katılıyor"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, bu yıl 9.’su gerçekleştirilen ‘Mersin Uluslararası Satranç Turnuvası’nın, en önemli uluslararası organizasyonlardan biri olduğunu vurgulayarak, turnuvanın her yıl büyüdüğünü ve gelişme kaydettiğini belirtti. Onlarca ülkeden gelen satranç sporcularını ağırladıklarını ifade eden Taşkın, "Bu yıl turnuvamıza Mersin’den, ülkemizin çeşitli illerinden ve 19 ülkeden, toplam 406 sporcu katıldı. Turnuva yaklaşık 1 hafta sürecek" ifadelerini kullandı.