Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Uluslararası Tarsus Festivali, 3 gün süren dolu dolu etkinliklerin ardından renkli görüntülerle sona erdi. Tarihi ve kültürel dokusuyla öne çıkan Tarsus, festival süresince kültür, sanat, gastronomi ve eğlence dolu anlara ev sahipliği yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen festival, her yaştan vatandaşın katılımıyla büyük bir coşku içinde tamamlandı. Tarsus’un farklı noktalarında kurulan sahneler ve etkinlik alanlarında dans gösterileri, konserler, tiyatrolar, atölyeler ve söyleşiler yoğun ilgi gördü.

Tarsus bu yıl da festivale doydu

Festival kapsamında gastronomiden dans gösterilerine, söyleşilerden konserlere, atölyelerden üretici stantlarına kadar birçok etkinlik gerçekleştirildi. Kent meydanlarında ve tarihi sokaklarda sahne alan yerli ve yabancı dans grupları, geleneksel müzikler eşliğinde izleyenlere görsel bir şölen sundu. Yüzlerce dansçının sergilediği gösteriler Tarsus’u adeta bir karnaval alanına dönüştürdü.

Yaş gruplarına göre düzenlenen atölye çalışmaları çocuklar ve gençlerden büyük ilgi gördü. Gastronomi etkinliklerinde Tarsus’un kendine özgü lezzetleri tanıtılırken, kültür, sanat, sağlık ve edebiyat söyleşilerinde katılımcılar alanında uzman isimlerle bir araya geldi.

Vatandaşlar ve üreticiler festivalden memnun kaldı

Festivalin kentte büyük bir hareketlilik oluşturduğunu söyleyen vatandaşlardan Duran Eren, "Çocuklar için güzel olduğunu düşünüyorum. Bizim için de değişiklik oldu. Şehre renk kattı" dedi. Yürü Uçan ise "Festivalin uluslararası olması Tarsus’un tanıtımına büyük katkı sağladı. İlçede karnaval havası esti, çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Üretici Kadın Stantlarında yer alan Handan Sorgucu, "Festival çok dolu dolu geçti. Satışlarımız arttı. Vahap Seçer başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu

Çocuklar da festivalin tadını çıkardı

Festivalin en mutlu katılımcılarından minikler de etkinliklerden keyif aldı. Neva Çimen, "Birçok atölyeye katıldım, çok eğlendim. Seneye yine olsun" derken, Deniz Taylan Ateş ise "Tarsusluyum, festivalimiz çok güzel geçti. Çocuklar için birçok aktivite vardı, çok mutluyuz" dedi.