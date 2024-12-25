Vali Ali Hamza Pehlivan, Mersin’i tanıtmaya yönelik çalışma ve faaliyetler açısından 2024’ün oldukça verimli bir yıl olduğunu belirterek, "İlimizin tanıtımına yönelik faaliyetlerimiz, 2025’de daha da artacaktır" dedi.

Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile işbirliği ve koordinasyon halinde ulusal ve uluslararası alanda Mersin’in bütün destinasyonlarıyla daha etkin tanıtımını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu toplantısı, Vali Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi. İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu’nun aldığı kararlar doğrultusunda hayata geçirilen çalışma ve faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda, 2025 yılına yönelik kararlar da alındı.

Toplantıda konuşan Vali Pehlivan, Mersin’i tanıtmaya yönelik çalışma ve faaliyetler açısından 2024’ün oldukça verimli bir yıl olduğunu ifade ederek, "Otellerimizdeki konaklama ve ören yerlerimizi ziyaret sayıları artış gösterdi. Çukurova Uluslararası Havalimanı’mızın açılması, bu alandaki çalışmalarımız için büyük avantajlar sunmaktadır. Bu gerçekten hareketle, ilimizin tanıtımına yönelik faaliyetlerimiz, 2025 yılında daha da artacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle, Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, ilgili kurumlarımız, kuruluşlarımız ve turizm paydaşlarımızın katkılarıyla belli bir plan dahilinde yol almaya devam edeceğiz" dedi.