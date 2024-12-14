Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Mersin Tarım Fuarında açılan stant, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. 15 Kasım’a kadar açık olacak fuarda, Tarsus’un eşsiz tarım ürünleri ve belediyenin tarımsal projeleri ziyaretçilerle buluşuyor.

Mersin Yenişehir Fuar Merkezinde düzenlenen, tohumdan fideye, sulama teknolojilerinden bahçeciliğe kadar tarımın birçok alanını kapsayan fuarda, Tarsus’a özgü ürünler dikkat çekti. Tarsus’un verimli topraklarında yetiştirilen ürünler, ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Ziyaretçilere bilgilendirme ve denetim fırsatı

Tarsus Belediyesinin standında, bölgenin tarımsal zenginlikleri ve belediye tarafından hayata geçirilen projeler hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ziyaretçiler, Tarsus’a özgü doğal ürünleri yakından tanıma ve deneyimleme fırsatı buldu.