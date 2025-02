Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mersin Şehir Tiyatrosu, Cevat Fehmi Başkut’un klasikleşmiş eseri ‘Buzlar Çözülmeden’ adlı oyunu sahneledi.

Kongre ve Sergi Sarayında sahnelenen oyuna, her yaştan tiyatrosever büyük ilgi gösterdi. Toplumsal mesajlarla dolu oyun, 27 Mayıs İhtilali sonrasında yeni şekillenen ülke yapısı içinde, zor kış koşulları nedeniyle yolların kapanmasından dolayı dünyadan kopan bir kasabaya yolu düşen sahte bir kaymakam ve arkadaşının hikayesini anlatıyor. Hikayede, insanların kazıklanarak sömürüldüğü, bürokrasinin hayatı mahvettiği bir ortam vardır uzaklarda, ama tüm bunları buzların içinden, buzları kırarak çıkacak olan kişi düzeltecektir. Çizdiği insan panoramaları ile yakın tarihe ışık tutan oyun; senaryosunun yanı sıra, güçlü ve profesyonel kadrosu, etkileyici sahne tasarımları ile seyirciden tam not aldı. Toplumsal temalarla sık sık seyircileri düşünmeye iten oyun, dakikalarca ayakta alkışlandı.



"Mersinli sanatseverlerimizi birbirinden güzel tiyatro eserleriyle buluşturuyoruz"

Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez, Cevat Fehmi Başkut’un klasikleşmiş eseri ‘Buzlar Çözülmeden’ adlı oyun ile seyirci karşısına çıktıklarını söyleyerek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu olarak, seyircilerimizi birbirinden güzel tiyatro eserleriyle buluşturuyoruz. Salonumuz her zaman olduğu gibi tıklım tıklım doluydu ve önümüzdeki süreçte de 2 yeni eserimizle Mersinli sanatseverleri buluşturacağız. Onlarla buluşmak için sabırsızlıkla gün sayıyoruz" dedi.



Tiyatroseverler oyunu pür dikkat takip etti

Tiyatroseverlerden Seda Gezgin, oyuncuların performanslarını çok beğendiğini söyleyerek, "Gerçekten çok profesyonelce geldi bana ve çok keyif aldım. Bundan sonra da gelmeyi düşünüyorum" diye konuştu. Başka bir sanatsever Mertcan Yeşil ise oyunu ilk defa izlediğini ve çok beğendiğini kaydederek, "Çok keyifli bir oyundu. Bundan sonra her oyuna katılmaya özen gösteririz. Arkadaşlar çok başarılıydı. Eşim vasıtası ile geldik ve iyi ki gelmişiz" ifadelerini kullandı.