Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ’Ben Anadolu’ adlı oyunun prömiyerini gerçekleştirdi.

Birbirinden seçkin eserleri sahneye taşıyarak her yaştan Mersinli’yi tiyatroyla buluşturan Şehir Tiyatrosu, ’Ben Anadolu’ adlı oyunun prömiyeri ile Kongre ve Sergi Sarayı’nda sanatseverlerin karşısına çıktı. Yazar Güngör Dilmen Kalyoncu’nun kaleme aldığı oyun, mitolojik çağlardan başlayarak Kurtuluş Savaşı yıllarında mitingleriyle Milli Mücadele’nin oluşmasında önemli etkileri bulunan yazar Halide Edib Adıvar’a kadar uzanan geniş bir yelpazede, 16 ayrı karakterin ele alındığı kadınların hayat öyküsünü sahneye taşıdı. Kadınların tarihi mücadelesini ve toplumsal rollerini anlatan oyunda, 5 kadın sanatçının performansları katılımcılardan büyük alkış aldı. Rejisörlüğünü Mustafa Kurt’un, genel sanat yönetmenliğini Ozan Erdönmez’in üstlendiği oyunda, dekor ve kostüm tasarımı Alev Tol, ışık tasarımı Yakup Çartık, müzikler Gürkan Çakıcı, kareografi ise Serbülent Biçer tarafından gerçekleştirildi.

"Şehir Tiyatrosu’nu yeniden yapılandırdık"

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, opera sanatçısı Bengi İspir Özdülger, bundan 6 yıl önce Şehir Tiyatrosu’nu, Devlet Tiyatrosu düzeyinde bir anlayış ile yeniden yapılandırdıklarını belirterek, "Bu noktada bizleri her zaman destekleyen, sevgisini hiç esirgemeyen Başkanımız Vahap Seçer’e teşekkür ediyoruz. Oyunumuzda, değerimize değer katan kıymetli isimlerle çalıştık" diyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Oyunun rejisörlüğünü yapan Mustafa Kurt da Türk Tiyatrosu’na büyük katkılar sunmuş Güngör Dilmen’in önemli klasiklerinden biri olan ’Ben Anadolu’ adlı eserini sahneye taşıdıklarını ifade ederek, "Mersin’ de yerleşik bir tiyatronun olması son derece önemli. Çünkü Devlet Tiyatrosu’nun da deneyimli tasarımcıları vardı. Onlarla da iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Bu oyun, hem yurt içinde hem de yurt dışında Mersin Şehir Tiyatrosu’nu temsil edebilecek kalitede bir eser" diye konuştu.