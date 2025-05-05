Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başhekimlik görevine Prof. Dr. Mehmet Ballı atandı. Başhekim Vekili Op. Dr. Esra İslamoğlu, düzenlenen devir teslim töreniyle görevini Ballı’ya devretti.

Başhekimlik görevini devreden Op. Dr. Esra İslamoğlu, düzenlenen törende, Prof. Dr. Ballı’ya başarılar dileyerek, hastanenin önceki dönemdeki başarılarını ve geleceğe yönelik hedeflerini paylaştı.

İslamoğlu, "Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sağlık alanında güçlü bir kurum ve bu başarıda hepimizin katkısı oldu. Prof. Dr. Mehmet Ballı’nın liderliğinde hastanemizin daha da büyüyeceğine ve sağlık hizmetlerinde mükemmeliyeti yakalayacağına inanıyorum" dedi.

Prof. Dr. Ballı ise görevi devraldıktan sonra yaptığı açıklamada, Mersin Şehir Hastanesi’nin bölgedeki lider sağlık kurumu olma yolundaki vizyonunu sürdüreceğini ve özellikle hasta bakımının kalitesinin artırılmasına yönelik projelere öncelik vereceğini ifade etti. Ballı, "Hastanemiz, Mersin ve çevresindeki sağlık ihtiyacını karşılayan önemli bir merkezdir. Sağlık hizmetlerinde daha iyiye ulaşmak için tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışacağım. Hep birlikte güçlü bir ekip oluşturacağız ve sağlık alanındaki başarılarımıza bir yenisini daha ekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ballı, 2007-2012 yılları arasında Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kardiyoloji uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra, çeşitli kamu hastanelerinde kardiyoloji uzmanı olarak görev aldı.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kardiyoloji uzmanı olarak görevine devam ederken, aynı zamanda doçentlik ve profesör unvanını kazandı. Başhekimlik görevine atanmadan önce Mersin Devlet Hastanesi, Mersin Toros Devlet Hastanesi ve Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi önemli sağlık kurumlarında da görev yaptı.