Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’nde görevine yeni başlayan orman mühendisi personelin mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması amacıyla sürdürülen refiklik eğitimleri, arazi uygulamalarıyla devam ediyor.

Kuruma yeni katılan mühendislerin kurumsal işleyişe uyum sağlaması ve arazi çalışmalarında yetkinlik kazanması hedeflenen eğitim programı çerçevesinde, Makine İkmal Şube Müdürü Kazım Karadeniz tarafından sahada uygulamalı eğitim verildi. Eğitim kapsamında orman yolları, yeni yol yapımı, büyük onarım çalışmaları, üst yapı sanat yapıları, sürütme ve traktör yollarının planlanması ile yapım süreçlerinde dikkat edilmesi gereken teknik detaylar aktarılırken, genç mühendislerin uygulamalı olarak bilgi sahibi olması sağlandı.

Yetkililer, refiklik programının, mühendislerin sahaya hakimiyetini artıran ve kurumsal tecrübeyi aktaran önemli bir süreç olduğunu belirterek, eğitimlerin periyodik olarak sürdürüleceğini ifade etti.