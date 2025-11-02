Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Atatürk Caddesi’nde işlevsiz kalan Şehit Pilot Üsteğmen Sunay Atilla Üst Geçidinin yıkımının ardından yol ve kavşak düzenleme çalışmalarını tamamlayarak bölgeyi trafiğe açtı. Düzenleme ile Tarsus’un kent içi ulaşımında önemli bir rahatlama sağlandı.

Hızlı tren projesi kapsamında bir bölümü sökülen ve araç geçişine kapatılan üst geçidin kuzey ve güney rampaları, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkıldı. Yıkım sonrası bölgede; zemin iyileştirme, yağmursuyu tahliye hattı, kaldırım döşeme, ışıklı kavşak, sağa dönüş serbest geçişleri ile yaya ve engelli geçişlerinin imalatı gerçekleştirildi. Ayrıca kavşağa bağlanan Langen Bulvarının bir kısmında da yenileme çalışması yapıldı.

Yaklaşık 600 metrelik güzergahta tamamlanan çalışmalar 29 Ekim’de tamamlanarak yol araç ve yaya trafiğine açıldı. Böylece Tarsus’ta kuzey-güney aksında kesintisiz ulaşım sağlanmış oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesinde harita mühendisi olarak görev yapan Fethi Eroğlu, çalışmaların hızlı bir planlama ile hayata geçirildiğini belirterek, "Kent merkezini 4’e bölen köprüyü kaldırdık. Altyapı deplase çalışmalarını tüm kurumlarımızla koordineli yürüttük. Yağmur suyu hatlarını yeniledik, engelli geçişlerini daha güvenli hale getirdik. 29 Ekim’de açma sözümüzü tuttuk" dedi.

Bölgede esnaflık yapan Recep Vurmuş, çalışmanın trafiği belirgin şekilde rahatlattığını söyleyerek Başkan Vahap Seçer’e teşekkür etti.