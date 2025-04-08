Mersin’in Mut ilçesinde üreticilere yüzde 75 hibe destekli nohut tohumu dağıtılarak 490 dekar alanın üretime kazandırılacağı ifade edildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ’Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi’ projesi (TAKE) kapsamında çiftçilere nohut tohumu desteği verildi. Proje çerçevesinde 19 üreticiye yüzde 75 destekli toplamda 7 ton 350 kilogram tohum dağıtımı yapıldı. Dağıtılan nohut tohumlarının 490 dekar alanda toprakla buluşacağı kaydedildi. Kurumda düzenlenen dağıtım törenine İlçe Kaymakam Vekili İsa Uğur, İlçe Tarım Müdürü Ekrem Bayır’da katıldı.

Nohut tohumu dağılımındaki amacın atıl ve kıraç alanların tarıma kazandırılması olduğunu belirten Kaymakam Uğur, küçük ölçekli dar gelirli çiftçilere ekonomik olarak destek sağlanmasının hedeflendiğini de söyledi.