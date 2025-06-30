Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, ‘müzik bu şehirde yaşar’ sloganıyla çıktığı yolda sezonu Kongre ve Sergi Sarayı’nda verdiği coşkulu konserle kapattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, ‘müzik bu şehirde yaşar’ sloganıyla düzenlediği konserlerle kentin dört bir yanında sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Sezonun son salon konserini Mersin Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştiren orkestra, Şef Anıl Aydın yönetiminde sahne aldı. Unutulmaz bir repertuarla sahneye çıkan sanatçılar, salondaki izleyicilere müzik dolu bir gece yaşattı.

"Kentimizin her köşesinde sanat dolu bir yaz mevsiminin geçmesi için elimizden geleni yapacağız"

Sanatseverlerle güzel vakit geçirdiklerini söyleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, "Bu konseri, kapalı alanda verilen sezon kapanış konseri olarak da adlandırabiliriz. Çünkü havaların ısınması ile beraber, artık sahil bantlarında konserlere geçiyoruz. Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği Topluluklarımız ise yaz dönemi boyunca yayla konserleri ile halkımızla buluşacak" diye konuştu.

Konserde sanatçıların harika bir repertuar ile sahneye çıktığını ve mükemmel bir performans gösterdiklerini kaydeden Özdülger, "Sınavlar sonucunda başarılı olan sanatçı arkadaşlarımızı bünyemize katmakla ne kadar doğru bir çalışma yaptığımızı daha iyi anladım. Bu sezon ekibimize katılan yeni sanatçı arkadaşlarımızla beraber daha da güçlendik. Böyle güzel, güçlü, başarılı, kendinden emin bir orkestra, sanatseverlerimize dolu dolu bir müzik ziyafeti verdi" ifadelerini kullandı.

Mersinlilere sanatla dolu bir yaz mevsimi dileyen Özdülger, "Mersin Büyükşehir Belediyesi Sanat Toplulukları olarak, kentimizin her köşesinde sanat dolu bir yaz mevsiminin geçmesi için elimizden geleni yapacağız. Sevgili sanatseverlerimizle, vatandaşlarımızla kalp kalbe, gönül gönüle, göz göze olacağız" dedi.