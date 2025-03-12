Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düzenlenen "İftarda Konuşalım" programı , Mersin’in Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Eyüp Aygar Fen Lisesi’nde gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Okul Müdürü Ahmet Omaç'ın yaptığı etkinliğin konuk konuşmacısı olan Eğitimci Yazar Ali Uysal , "Anıları İnşa Etmek " konulu sunumuyla öğrencilere Ramazan Ayına ve İftarlara dair , bilgiler verdi , İslamiyetin ilk Ramazanından günümüze anılar paylaştı.

Anılar inşa etmenin önemine dikkat çeken Konuşmacı Ali Uysal Dünyadaki en büyük öksüzlüğün köksüzkük olduğunun altını çizdi.

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Adem Sezer , Okul Müdürü Ahmet Omaç ve öğrencilerin de anılarını paylaştığı iftarda konuşalım programına öğrencilerin ilgisi yoğundu.

Okul Konferans salonunda düzenlenen iftar programının ardından Okul Yemekhanesinde hep birlikte iftar açıldı iftar sonrasında da Okul Otağında sohbet devam etti.