Mersin Büyükşehir Belediyesi, Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) Aralık 2025 değerlendirmesinde A-skorunu koruyarak iklim değişikliğiyle mücadelede 'lider kentler' arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Küresel ölçekte şehirlerin iklim eylemini değerlendiren Karbon Saydamlık Projesi (CDP) tarafından 2025 yılı Aralık ayında yayınlanan değerlendirme sonucuna göre Mersin Büyükşehir Belediyesi, skorunu koruyarak 'Liderlik Seviyesi' kategorisinde durmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinin iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası standartlara uyum sağlayan ve ileri seviye performans gösteren şehirler arasında yer aldığı bildirildi. Dünya genelinde yüzlerce şehir tarafından yapılan raporlamalar içinde bu skorun, yalnızca sınırlı sayıda kentin ulaşabildiği bir başarı olarak dikkat çektiği kaydedildi. CDP metodolojisinin her yıl daha da gelişmesi, yüksek puanı korumayı daha ciddi bir kurumsal kapasite ve süreklilik gerektiren bir başarı haline getiriyor. Belediyenin son yıllarda hayata geçirdiği iklim dostu ulaşım uygulamaları, uluslararası standartlarla uyumlu sera gazı emisyon envanteri çalışmaları, iklim risk ve kırılganlık analizleri ile Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) kapsamında yürütülen uyum ve azaltım eylemleriyle öne çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi ayrıca enerji verimliliği projeleri, tarımsal üretime sağladığı katkılar, su yönetimi çalışmaları, iklim dostu kentsel planlama adımları ve atık yönetimi süreçlerinde, çevresel sürdürülebilirliği ön planda tutan uygulamalar gerçekleştiriyor. CDP' nin değerlendirmesinin de, belediyenin bu alandaki çalışmalarının uluslararası ölçekte tanındığının önemli bir göstergesi olduğu ifade ediliyor.

'Bu puan, raporlama kalitesinin ve iklim bilincinin sürdürülebilir biçimde korunduğunu gösteriyor'

Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'na bağlı İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji Şube Müdürlüğü' nde görev yapan Çevre Mühendisi Beyza Ayten Tor Bölükbaş, Karbon Saydamlık Projesi'nin, illerin ve kurumların kendilerini iklim konusunda ifade edebildikleri şeffaf bir platform olduğunu belirtti. Bölükbaş'2025 yılında da A- puanını alarak, tutarlılığımızı ve kararlılığımızı göstermiş bulunuyoruz. Bu puan, raporlama kalitesinin ve iklim bilincinin sürdürülebilir biçimde korunduğunun bir göstergesi. CDP metodolojisi, her yıl güncellenen ve beklentileri yükselen dinamik bir yapı. Bu kapsamda aynı yüksek puanı korumak, kurumsal kapasitenin yeterli olduğu ve stratejik kararlılığın önde olduğunu gösteriyor' dedi.

'Mersin Büyükşehir Belediyesi, iklim konusunda uluslararası anlamda bir duruş sergiliyor'

Uluslararası standartlara uygun sera gazı envanteri, iklim risk ve kırılganlık analizleri ile SECAP kapsamında yürütülen azaltım ve uyum çalışmalarının, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin CDP raporlamasında yüksek performansını belirleyen temel unsurlar olduğunu kaydeden Bölükbaş, 'Mersin Büyükşehir Belediyesi, iklim konusunda uluslararası anlamda bir duruş sergilemiş oluyor. Bu bizim için en önemli kriter. Önümüzdeki dönemde de emisyon azaltım hedeflerini güçlendirmek, uyum çalışmalarını sahada daha ölçülebilir hale getirmek ve iklim risklerinin insan sağlığına, afet risklerine etkisini detaylandırmak için çalışmalarımızı devam ettireceğiz' ifadelerine yer verdi.

'Hedefimiz, iklim eylemlerini gündelik hayatta kalıcı faydalara dönüştürmek'

Mersinlilerin yaşam kalitesine doğrudan dokunan ve aynı zamanda alınan yüksek puanın altlığını oluşturan faaliyetlerin ve planların, uluslararası düzeyde teyit edildiği anlamına geldiğini de sözlerine ekleyen Bölükbaş, 'Bu sürecin vatandaşlarımıza yansıyan somut çıktıları; düşük karbonlu ulaşım seçenekleri, su kaynaklarını koruyan altyapı yatırımları, aşırı sıcaklar, sel ve kuraklık gibi iklim risklerine karşı daha hazırlıklı bir kent yapısıdır. Aynı zamanda iklim dostu uygulamalar, uzun vadede hem çevresel hem de ekonomik açıdan kentin kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Hedefimiz; iklim eylemlerini yalnızca teknik raporlar düzeyinde değil, her bir vatandaşımızın gündelik hayatında hissedebileceği kalıcı faydalara dönüştürmek' diye konuştu.