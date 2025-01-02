Mersin Büyükşehir Belediyesinin 100. birimi de 'Sıfır Atık Belgesi' aldı

MERSİN (İHA) - Gelecek nesiller için daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre bırakmayı hedefleyen büyükşehir belediyesinin 100. birimi de 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı. Çevreye duyarlı çalışmalarını sürdüren büyükşehir belediyesi, yaklaşık 4 yılda 320 ton dönüştürülebilir ambalaj atığı geri dönüşüme kazandırdı.

Büyükşehir belediyesi, 2019'da yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında Sıfır Atık Sistemi'ni kurdu. Hizmet verilen birimlerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca aktif hale getirilen Sıfır Atık Bilgi Sistemi’ne kayıtları gerçekleştirildi. Sıfır Atık Projesi kapsamında hizmet verdiği tüm bina, yerleşke ve tesislerde atıkları türlerine göre ayrıştıran Büyükşehir Belediyesinin birimlerinin 100'üncüsü de Bakanlığın belirlediği standartlara uygun hale getirilerek, 'Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandı. Birimlere yerleştirdiği atık ayrıştırma kutuları ile israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi ve en aza indirilmesini amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, belgesi olmayan ve yeni kurulumu sağlanan tesisler için de belge alım süreçlerine devam ediyor.



4 yılda 320 ton ambalaj atık geri dönüşüme kazandırıldı

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılından günümüze kadar 320 ton dönüştürülebilir ambalaj atık ayrıştırılmış şekilde toplanarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş firmalar aracılığıyla geri dönüşüme kazandırıldı. Ayrıca 2021 yılı itibariyle günümüze kadar Büyükşehir Belediyesinin bakım-onarım ve diğer hizmetlerinden kaynaklanan yaklaşık 593 ton atık, türlerine göre biriktirilerek lisanslandırılmış geri kazanım ve bertaraf firmalarına teslim edildi.



"Amacımız, atıkların kaynağında ayrıştırılması"

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığında görevli çevre mühendisi Yakup Berkay Işık, Sıfır Atık Şefliği olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesinin birimlerine geri kazanılabilir, biyobozunur ve diğer atıklar olmak üzere sıfır atık ayrıştırma setleri koyduklarını ifade eden Işık, "Amacımız, israfın önlenmesi, atıkların kaynağında ayrıştırılması, atık oluşumun önlenmesi ve önleyemiyorsak da azaltılması. Bu kapsamda 2020 yılından beri faaliyete başladığımız Sıfır Atık Sistemi kapsamında, günümüze kadar yaklaşık 320 ton geri dönüştürebilir atığı ayrıştırdık. Böylece, çöp depolama alanlarına giden ya da çevre kirliliğine yol açabilecek atıklarımızı geri dönüşüme kazandırarak, hem ülkemize ekonomik değer kazandırdık, hem de çevremizi ve doğamızı koruduk" dedi.



"Atık verileri her ay düzenli olarak takip ediliyor"

Birimlerde bulunan atık ayrıştırma kutularının atık verilerinin her ay düzenli olarak takip edildiğini vurgulayan Işık, "Biz de bu verileri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Sıfır Atık Sistemi’ne işliyor ve bir yandan da sıfır atık belgelendirme süreçlerini yürütüyoruz. Şu anda 100. birimimizin Sıfır Atık Belgesi’ni almış bulunuyoruz" diye konuştu.

Üretim çağında sıfırdan bir malzemeyi üretmek yerine, geri kazanımı özendirerek, geri kazandırılmış malzemelerden üretim yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekleyen Işık, "Bu şekilde kaynaklarımızı verimli kullanıyor, ekonomimize değer katıyor ve gelecek nesillere daha sağlık bir çevre bırakmayı hedefliyoruz" dedi.