Mersin Büyükşehir Belediyesinin 32 kurs merkezi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılına başladı. Toplam 8 bin öğrenciye ücretsiz eğitim imkanı sunan merkezlerde akademik destek, rehberlik hizmetleri ve sosyal etkinlikler de sağlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren kurs merkezlerinin, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılına hazır olduğu ifade edildi. Deneyimli eğitim kadrosu ve kapsamlı destekleriyle Mersinli öğrencilerin yanında olduğu kaydedilen büyükşehir belediyesinin, bu yıl da gençlerin eğitim yolculuğunda onlara eşlik ettiğine dikkat çekildi. İl genelinde toplam 32 merkezde hizmet veren kursların, ekonomik nedenlerle özel eğitim desteğine erişemeyen öğrencilere ücretsiz imkan sunduğu aktarıldı. 2025-2026 dönemi içinde 2 bin 455 öğrenci üniversite, 5 bin 598 öğrenci de liseye hazırlık eğitimlerine başladığı belirtildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık Mahallesi Kurs Merkezi sorumlusu Arzu Çok, il genelinde 21’i LGS 11’i YKS olmak üzere, toplam 32 kurs merkezinin yeni eğitim öğretim dönemine başladığını belirtti. Çok "Her öğrenciye eşit imkân sağlamak amacıyla açtığımız ücretsiz kurs merkezlerimizde; başarı seviyesini artırmanın yanı sıra, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine de katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bunun için de öğrencilerimizi rehberlik hizmetleri ve sosyal etkinliklerle destekliyoruz" dedi.

Aileleri de eğitim sürecine dahil ederek, daha sağlıklı bir ilerleme sağladıklarını sözlerine ekleyen Çok, "Bu süreçte sadece öğrencilerimizle değil, velilerimizle de iş birliği içinde oluyoruz. Ev ziyaretleri ve aylık yapılan telefon görüşmelerinde velilerimizle sürekli iletişim halinde kalıyoruz. Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezleri olarak, bu yıl da başarılarımızı artıracağımıza inanıyoruz. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılı ve mutlu bir yıl diliyoruz" diye konuştu.

LGS sınavına hazırlanan 8. sınıf öğrencisi Cemre Beyda Bozkurt, ücretli gideceği kurslardan alacağı verimin fazlasını, Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezi’nden aldığını ve merkezde öğretmenlerin öğrenciler ile çok ilgilendiğini söyledi.