Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Mersin Atıksu Yönetimi ve Ekolojik Denge Projesi’ için 84 milyon avro tutarındaki dış kredi ve hibe finansmanının imzalarını attı. Başkan Seçer, projenin şehirde altyapı ve arıtma sorunlarının önemli bir kısmını çözeceğini ve çevre dostu, modern şehirler oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.

‘Mersin Atıksu Yönetimi ve Ekolojik Denge Projesi’ finansmanı için Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) arasında yaklaşık 84 milyon avro tutarındaki dış kredi ve hibe konusundaki projelerin imzası Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından atıldı.İmza töreninde TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanları Semih Gökayaz, İbrahim Evrim ve Haşim Tuluk ile MESKİ Genel Müdürlüğü bürokratları, EBRD Heyeti’nden Altyapı Sektörü Başkanı İdil Gürsel ile Altyapı Sektörü Müdürü Cem Ocak, IFC Heyeti’nden Ana Yatırımlar Başkanı Marco Sorge ile Yatırım Uzmanı Sena Akkaş yer aldı.

MESKİ Genel Müdürlüğü’nün atıksu arıtma tesisi ve derin deniz deşarjı projelerinde kullanılacak olan 84 milyon avro (4 milyar 100 milyon TL) tutarındaki finansmanın, sahil hattı boyunca gerçekleştirilecek projelerde kullanılacağı, 6 tane atıksu arıtma tesisi ve 4 tane derin deniz deşarjının da yapılacağı ifade edildi.

"Şehrimiz için oldukça önemli projeler"

Başkan Seçer, uzun yıllardır üzerine çalıştıkları, kent için son derece önemli projelere imza attıkları için oldukça mutlu olduklarını ifade etti. Projelere çalışılırken Mersin Büyükşehir Belediyesi, MESKİ, EBRD ve IFC yetkililerinin yoğun emek sarf ettiklerini sözlerine ekleyen Seçer, "Bu projeler bizim için çok önemli projeler. Bizim için önemli olan, şehir için de önemli. Mersin süratle gelişen ve ihtiyaçları artan bir kent. Sadece kendi iç dinamiklerinden kaynaklı değil, bulunduğu lokasyon dolayısıyla da hem ülkedeki gelişmelerden hem yakın coğrafyamız olan Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerden çok hızlı etkileniyoruz. Bu etkileşimlerin başında da göç almamız geliyor. Göç almak Mersin’in yükünün artması demek. Bu da hem bizim hem diğer kurumların ihtiyaçlarının artması ve ilave yatırımlara ihtiyaç duyması demek" dedi.

"Altyapı sorunlarımızın önemli bir kısmını ortadan kaldıracak"

Seçer, "84 milyon Euro’luk paket bizim özellikle Mersin’in Doğu’dan Batı’ya sahile yakın yerleşim yerlerindeki altyapı ve arıtma sorunlarımızın önemli bir kısmını ortadan kaldıracak. Hatta yılların beklediği yatırımları gerçekleştirecek bir çalışma olacak. Bugünlere erişmek beni çok heyecanlandırıyordu. Hepinizin emeği sonucu bugünlere geldik. Çok teşekkür ediyorum. Bunlar, bizi çok mutlu edici ve gururlandırıcı çalışmalar. Herkese hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kurumlar arası kurulan güzel iletişimin de önemli olduğunu kaydederek, bundan sonra da iş birliklerini devam ettirmek istediklerinin altını çizen Seçer, "Çünkü biz de şehre daha çok değer katmak istiyoruz. Mersinlilere çok daha fazla hizmet etmek istiyoruz. Böyle bir şevkimiz, enerjimiz ve isteğimiz var. İklim değişikliğini körükleyici fosil yakıtların kullanılmasından çıkalım. Bunlar için krediler bulalım, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı yapalım. Bütün çabamız bu yönde. Daha modern, yaşanabilir ve akıllı şehirler oluşturmak ve çevre dostu projelere imza atmak istiyoruz. Bizim bünyemize bakarsanız bunlar çok büyük yatırımlar. Türkiye’nin 5. ve 6. sıralarda vergisini ödeyen bir kentiyiz. Bizim en önemli gelir kalemimiz maliye kaynaklı gelirler. Ardından da İller Bankası ve öz gelirlerimiz geliyor. Bu anlamda da güçlü bir belediyeyiz. Çünkü güçlü bir şehirdeyiz. Bu da bizi çok rahatlatıyor" şeklinde konuştu.

Seçer, ayakları yere basan yatırımlar ve gerçekçi projeler yaptıklarını kaydederek, kredisi alınan projenin önemine dikkat çekti.

"Uluslararası standartların kalitesinde işler yapmak zorundayız"

EBRD Altyapı Sektörü Başkanı İdil Gürsel ise "Bugün burada bu projeyi imzalayarak hem sizlerle bir anı olmasını istiyoruz hem de şehrimizin diğer ihtiyaçlarını karşılama noktasında gelecekte neler yapabiliriz diye sizlerden de önerileri dinlemek istiyoruz" dedi. Gürsel, fikir alışverişi içerisinde süreci yürütmek istediklerini sözlerine ekleyerek, MESKİ ile devamlı iletişim halinde olduklarını aktardı. Gürsel, "Çok meşakkatli bir süreç oldu. Bizler uluslararası banka olduğumuz için uluslararası standartlara tabiyiz ve yaptığımız bütün işlerin kalitesi de ona göre olmak zorunda" ifadelerine yer verdi.

"Bu Mersin’e yaptığımız ilk proje ama son olmayacağını biliyoruz"

IFC Ana Yatırımlar Başkanı Marco Sorge ise Başkan Seçer ile bir arada olmanın ve bu önemli projeye katkıda bulunmanın kendileri için büyük bir gurur olduğundan söz etti. Sorge, "EBRD de 1 yılı aşkın bir süredir bizimle beraber bu projeyi hazırlamak için çalışıyor. Size de bu konudaki liderliğiniz ve aynı zamanda da onayı alma sürecindeki çabalarınız için teşekkür ediyoruz. Bu proje bizim kendi misyonumuzla da çok uyumlu ve çok sevdiğimiz bir proje. Hem çevreyi hem de Akdeniz kıyılarındaki alanı koruması ve burada yaşayan yüzlerce insanın sağlığını gözetmesi açısından da önemli. Aslında sürdürülebilirlik çatısı altında bu da sizin yaptığınız ilk projeydi. Projeyi yapmak değil; nasıl yapıldığı da bir o kadar önemli. Bunu uluslararası sürdürülebilirlik çerçevesinde ve bu standartlara uygun olarak yapmak önemli. Bu Mersin’e yaptığımız ilk proje ama son olmayacağını biliyoruz" diye belirtti.

Proje detayları

Söz konusu ‘Mersin Atıksu Yönetimi ve Ekolojik Denge’ projesi kapsamında toplam 5 adet ihale gerçekleştirilecek. İçerisinde; Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi 2. Kademe Projesi, Tarsus Atıksu Arıtma Tesisi 2. Kademe Projesi, Yenice Atıksu Arıtma Tesisi Projesi ve Çeşmeli-Kargıpınarı Mahalleleri Derin Deniz Deşarjı Projesi yer alan ‘Doğu Atıksu Arıtma Tesisleri ve Derin Deniz Deşarjı Yapım İşi’, içerisinde; Silifke Atıksu Arıtma Tesisi 2. Kademe Projesi, Atakent-Atayurt-Arkum Mahalleleri Ortak Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Projesi, Yeşilovacık Atıksu Arıtma Tesisi Projesi, Kızkalesi Derin Deniz Deşarjı Projesi ile Bozyazı Derin Deniz Deşarjı Projesi yer alan ve ihalesi 17 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşecek olan ‘Batı Atıksu Arıtma Tesisleri ve Derin Deniz Deşarjları Yapım İşi’, ihalesi 21 Ekim 2025 tarihinde gerçekleşecek olan ‘Müşavirlik ve Kontrollük Danışmanlık İşi’, ihalesi 20 Ekim 2025 tarihinde gerçekleşecek olan ‘Ekipman Desteği Mal Alımı İşi’ ile ihalesi 16 Ekim 2025 tarihinde gerçekleşecek olan ‘İzleme ve Uygulama Desteği Danışmanlık İşi’ yer alıyor.