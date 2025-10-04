Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Gülnar’da altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla Kavaklıdam Caddesini baştan sona yenileyerek 850 metrelik yola bin 300 ton sıcak asfalt serdiği bildirildi.

Büyükşehir belediyesinin, Gülnar’da vatandaşların konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlaması adına yol yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki yol yapım bakım ve onarım ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına yol yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamdaki çalışmaların son adresi ise Kavaklıdam Caddesi oldu.

Kavaklıdam Caddesi’nde öncelikle MESKİ ekipleri tarafından içme suyu hattı yenilendi. Ardından altyapı ve üstyapı işlemleri tamamlanarak, 850 metre uzunluğundaki yola yaklaşık bin 300 ton sıcak asfalt serildi. Büyükşehir Belediyesi sadece caddeyle sınırlı kalmayarak, kendi sorumluluğunda olmamasına rağmen 100. Yıl Okulu önündeki sokağı da asfaltlama çalışmalarına dahil etti. Eğitim öğretim sezonu başlamadan önce tamamlanan bu çalışma sayesinde, öğrenci ve velilere daha rahat bir ulaşım imkânı sağlandı.

"Gülnar’daki çalışmalar oldukça yoğun geçiyor"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Gülnar Koordinasyon Sorumlusu Volkan Dinç, Gülnar’da çalışmaların oldukça yoğun geçtiğini aktararak, "Bu sezon yaklaşık 40 kilometre çift kat sathi kaplama ile birlikte, Büyükşehir Belediyesi olarak 1700 metre sıcak asfalt çalışması yaptık. Bulunduğumuz cadde Kavaklıdam Caddesi olarak geçmektedir. Burası, Akdeniz Mahallesi’ne bağlı, altyapı ve kurum kazıları sebebiyle tahribata uğrayarak bozulan bir yoldu" dedi.

Yolları yaparken yalnızca asfalt çalışması değil altyapı çalışmalarını da sürdürdüklerini söyleyen Dinç, "Öncelikle caddede MESKİ ekiplerimizce içme suyu hattında yenileme çalışması yapılmıştır. Akabinde altyapı ve üstyapı işlemleri de yapılarak, 850 metre uzunluğundaki yolda yaklaşık 1300 ton sıcak asfalt kullanıldı" ifadelerine yer verdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kendi kapsamında olmayan yollara da müdahalede bulunduğunu kaydeden Dinç, "Bu çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesine ait olmamasına rağmen; 100. Yıl Okulu önündeki sokakta eğitim ve öğretim sezonu açılmadan önce, öğrencilerin ve velilerin okula daha rahat ulaşım sağlaması amacıyla asfaltlama çalışmasına dahil edilmiştir. Son olarak asfaltlama çalışmaları bittikten sonra gerekli yatay ve düşey işaretlemeler de yapılarak, caddemiz tüm vatandaşlarımızın hizmetine açılmıştır" diye konuştu.